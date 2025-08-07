Xàtiva y Lleida fortalecen el hermanamiento entre las dos ciudades

Xàtiva y Lleida fortalecen los vínculos del hermanamiento entre las dos ciudades iniciado en 2016, y el alcalde de la localidad catalana visita este jueves la capital setabense para ahondar en los proyectos compartidos por los dos municipios. El primer edil de Lleida, Félix Larrosa Piqué, ha iniciado la visita a Xàtiva en el ayuntamiento, donde ha sido recibido por el alcalde, Roger Cerdà, la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, y varios concejales del equipo de gobierno. Larrosa ha firmado en el Llibre d’Honor de la ciudad, donde ha dejado plasmado el “privilegio de visitar la ciudad histórica de Xàtiva” y ha expresado que “la solidaridad es el lenguaje y la forma de expresión de dos ciudades hermanadas. Hoy, aquí, quiero reafirmar el compromiso que adquirimos hace años”.

El alcalde de Lleida saluda a varios concejales, junto al alcalde de Xàtiva y la primera tenienta de alcalde. / Levante-EMV

Los dos alcaldes se han entregado detalles de recuerdo de las respectivas ciudades: Larrosa ha recibido el escudo de Xàtiva, y Cerdà un símbolo que representa las puertas históricas del Palau de la Paeria de Lleida, símbolo de la resistencia de la ciudad catalana. Los dos ediles han expresado los vínculos que les unen como ciudades que han sufrido la devastación siglos atrás y su capacidad de resistencia y de renacer tras superar las adversidades.

En el ayuntamiento, Larrosa ha continuado el recorrido visitando el cuadro del Tríptic Daurat de Manuel Boix que preside el despacho de alcaldía. Cerdà ha explicado a Larrosa la representación de esta obra de arte que representa un icono de la fuerza de rebeldía y resurrección de Xàtiva, que fue arrasada con la Crema de 1707, durante la Guerra de Successió.

Félix Larrosa, alcalde de Xàtiva, con Cerdà y Amorós ante el cuadro Tríptic Daurat de Manuel Boix. / Levante-EMV

La visita del alcalde de Lleida continua durante la mañana por varios espacios destacados de la ciudad como los monumentos del Aixopluc, que preside la estación de tren en recuerdo del bombardeo sufrido por la ciudad en 1939, en la Guerra Civil; el Monument als Maulets, en recuerdo de la Crema de 1707; los museos de la ciudad, Sant Domènec y la Seu. No estaba incluida la visita al Castell, por las altas temperaturas previstas hoy en Xàtiva.

Xàtiva y Lleida iniciaron el proceso de hermanamiento en 2016, durante la visita de representantes setabenses a la ciudad leridana, donde firmaron un protocolo de colaboración para la promoción cultural, la investigación histórica, el turismo y la promoción económica. En julio de 2017, el entonces alcalde de Lleida, Àngel Ros, devolvió la visita y se reunió con Cerdà en Xàtiva para abordar la colaboración en asuntos culturales. El acto institucional organizado con motivo de la visita del alcalde de Lleida a Xàtiva tuvo lugar en el Antic Hospital, frente a la Seu. En 2018, la unión de las dos ciudades se consolidó con la firma del acta de hermanamiento en un acto celebrado en Lleida, a donde se desplazó el primer edil setabense, Roger Cerdà. La expedición setabense incluyó a la Escola de Danses de Xàtiva, que fue invitada especialmente para participar en los actos de celebración del Dia de la Ciutat de Lleida, en las fiestas de septiembre.

La colaboración entre Xàtiva y Lleida ha continuado con una donación de material que la ciudad leridana realizó a Xàtiva tras la dana y que el ayuntamiento de la capital de la Costera trasladó a los municipios valencianos afectados por la riada. Ahora, el hermanamiento se consolida con una nueva visita de la máxima autoridad de Lleida a Xàtiva.