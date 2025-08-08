16 municipios piden 4 millones para recuperar patrimonio

Los municipios de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida se vuelcan en la recuperación de patrimonio. 16 de ellos han solicitado ayudas del Plan Especial de Patrimonio de la Diputació de València, que en conjunto suman más de 4 millones de euros para las intervenciones previstas.

Xàtiva es la localidad que más importe ha pedido, 1 millón de euros, para la implantación del Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC) en el Real Monasterio de Santa Clara. También destacan los 435.088 solicitados por Aielo de Malferit para la restauración de las fachadas del Palau o los 375.350 euros que pide Ontinyent para la restauración de la cubierta de la iglesia de Santa María. La Pobla del Duc ha pedido 311.379 euros para la rehabilitación y adecuación del espacio museográfico de las Cambras de la Casa Ferrer.

La Vall d’Albaida es la comarca que más proyectos ha presentado a la convocatoria del programa de ayudas de la Diputació de València, con 14. En esta comarca, l’Olleria ha presentado el proyecto para la recuperación estructural y consolidación de la Ermita de Sant Cristòfol, una obra para la que pide 182.835 euros. Carrícola ha pedido 219.588 euros para la transformación del núcleo histórico, la Plaza Constitució y la calle Bot, como elemento integrador entre vecinos y vecinas; mientras que Llutxent solicita 31.695 euros para la restauración monumental y habilitación de las salas de los niveles principales el Palau para espacio museístico; y Atzeneta d’Albaida pide 253.637 euros para la reurbanización de las calles Sant Vicent y Sant Roc.

Castelló de Rugat quiere rehabilitar la Mezquita y adecuar la primera planta para uso habitacional social, y para ello ha presentado la solicitud de la ayuda de la Diputació con un importe de 269.699 euros. Alfarrasí ha solicitado 123.000 euros para rehabilitar la Ermita del Santo Cristo de la Agonía y adecuar las estaciones del Calvario. De la Vall también se han presentado a la convocatoria Benigànim y Bellús. La primera localidad ha pedido 110.949 euros para restaurar las estaciones y la Capilla de la Verónica del camino del Calvario, mientras que Bellús pide 175.956 para solucionar los problemas de filtraciones y humedades en un edificio histórico.

En la Costera, además de Xàtiva, también optan a estas ayudas l’Alcúdia de Crespins, que solicita 204.126 euros para la restauración de la chimenea industrial del Batà; y Moixent, que ha pedido 202.153 euros para la consolidación de la torre sur del Castell, que sería una primera fase para la rehabilitación de todo el conjunto histórico.

En la Canal de Navarrés, Millares ha solicitado 177.061 euros para la restauración, protección y adecuación del yacimiento Cova de les Dones; y Bolbaite pide 268.266 euros para el proyecto de estudio y recuperación del área de las Terreras arqueológicas del Castillo.

La convocatoria del Plan Especial de Patrimonio de la Diputació de València ha recibido un total de 69 solicitudes para un programa que cuenta con un importe global de más de 20 millones de euros. El plan rescatado a iniciativa de la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, contempla una inversión de más de 11 millones de euros para la presente legislatura, con intervenciones que podrán realizarse sobre bienes catalogados como de Interés Cultural o de Relevancia Local. Un plan que tuvo en 2017 la última convocatoria, durante la etapa de Jorge Rodríguez al frente de la corporación provincial, y recuperado con el nuevo gobierno provincial.

El área de Cooperación que coordina la propia Enguix deberá analizar los 69 proyectos presentados para ver que cumplen con las bases del programa y decidir las subvenciones concedidas a cada ayuntamiento. Los proyectos subvencionados han de ser edificios protegidos y estar visados por técnicos competentes. En el caso de los BIC pueden recibir un máximo de un millón de euros, medio millón en el caso de los BRL. “Estamos muy satisfechos con la aceptación que ha tenido la convocatoria, donde se han superado todas las expectativas”, asegura la vicepresidenta Enguix.

La responsable de Cooperación Municipal ha explicado que el plan no solo permite actuar sobre los BIC, sino también sobre “edificios que no tienen la máxima protección lega, pero que son muy apreciados y tienen una gran relevancia en sus municipios”. En su opinión, “es necesario preservar estas joyas patrimoniales para el disfrute de las vecinas y vecinos de nuestros pueblos y como elementos de promoción económica a través del turismo”. Coincide plenamente Enguix con el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, quien considera que las poblaciones de las comarcas valencianas “pueden restaurar bienes inmuebles que aportan identidad al territorio y nos acercan a nuestra historia”.

Proyectos presentados

Los proyectos presentados se agrupan por tipo de intervención y temática. La más numerosa es la de restauración de castillos, torres y murallas, con 23 actuaciones propuestas. La segunda categoría más demandada es la que engloba iglesias, ermitas y elementos religiosos, con 14 actuaciones, seguida de cerca por la restauración de edificios civiles históricos, con 13 solicitudes. Otras temáticas planteadas por los ayuntamientos han sido la recuperación de calles y centros urbanos; las intervenciones arqueológicas; la rehabilitación de pozos, molinos, chimeneas, hornos y refugios; y la restauración de plazas, mercados y plazas de toros.

Natàlia Enguix explica que “cada entidad ha podido presentar un único proyecto, y ahora serán los técnicos los que los estudien todos para definir la concesión de las ayudas, tratando de alcanzar el mayor número de iniciativas y municipios. El pago de la ayuda será del 75% en el momento de la adjudicación de la obra y del 25% restante con la justificación, y las obras deben estar terminadas antes de que acabe 2026”. Enguix recuerda que el Plan Especial de Patrimonio fue votado a favor por todos los grupos en la Diputació, salvo Compromís que se abstuvo.