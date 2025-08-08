Alfarrasí se prepara para celebrar las fiestas patronales y de Moros y Cristianos

Alfarrasí se prepara para celebrar sus tradicionales fiestas patronales y de Moros y Cristianos, entre las que destacado como acto más emblemático, l’Entrà de Moros i Cristians, donde las comparsas desfilan con sus mejores galas al son de marchas moras y cristianas. Así, el próximo 16 de agosto, Alfarrasí vivirá una Entrada en la que se vestirá de color y de magnificiencia con espectaculares ballets, carrozas, exhibición de caballos y muchas sorpresas más de la mano, principalmente, de las comparsas que están de aniversario, Els Pirates, Les Corsàries y Els Karkamios, así como de la Junta Central de Moros i Cristians. Alfarrasí es un pueblo muy festero con tradiciones moro cristianas muy arraigadas que dotan a l’Entrà de ser un reclamo, por ser uno de los actos más coloridos dentro del programa festivo y que atrae a mayor público de los pueblos colindantes. Las fiestas de este año finalizarán el 19 de agosto.

L’Entrà se vive de manera especial cuando aparece un cabo batidor, cuyas danzas del caballo se fusionan con los pasos del cabo de escuadra al ritmo de las marchas que van interpretando y van marcando el paso que deben llevar. Los diferentes festeros y festeras de la comparsa Els Bucaners, Les Pirates, Els Pirates, Les Corsàries, Els Templers, Els Karkamios, Les Mores, Els Medrats y Les Medraes volverán a dejar el listón bien alto en su debut en l’Entrà. Vanessa Biosca Vidal, presidenta de la Junta Central de Moros i Cristians, afirma que “l'Entrà es el acto más emocionante de las fiestas porque es el resultado de estar todo el año trabajando, organizando todo, preparando loterías y rifas para sacar dinero, asistiendo a las reuniones. Cuando llega el momento de l’Entrà lo disfrutas porque ves que todo el trabajo hecho ha merecido la pena. Te sientes muy orgullosa por el esfuerzo realizado durante el año. Vas pensando en toda la familia sobre todo en los que no están. Como cabo tienes que estar pendiente de la escuadra, que estén a gusto que estén bien, que vayan avanzando bien. Es mucha responsabilidad la de ser cabo de escuadra a la vez que es un orgullo poder ir mostrando al pueblo y a los visitantes a tu escuadra. Sin duda alguna, en Alfarrasí siempre nos esforzamos mucho por preparar una magnífica Entrà que no sólo no defrauda, sino que no deja indiferente a nadie”.

En el ámbito religioso de la fiesta, distintos actos se entremezclan en los relativos a la fiesta moro-cristiana, que cobra un carácter marcado por la Baixà del Santíssim Crist de l’Agonia, la Ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats o la Processó del Crist donde acuden todos los oriundos de Alfarrasí, tanto los que residen en el pueblo como los que viven fuera. Es la principal procesión del pueblo, donde el público asistente rinde culto a sus patronos acompañándoles en todo el recorrido. El Ayuntamiento de Alfarrasí y la Junta Central de Moros i Cristians han invitado a vecinos y visitantes de otros municipios de la Vall d'Albaida y otras comarcas a que visiten la localidad en sus días grandes, donde no sólo se vive la fiesta, sino que se enaltece su identidad como pueblo.