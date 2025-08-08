Comienzan las obras del nuevo centro de día de Xàtiva

Las obras de construcción del nuevo Centro de Día de Xàtiva ya están en marcha. La empresa responsable, Abala S.L., ha iniciado esta semana las primeras tareas de limpieza del terreno y nivelación, una vez finalizados todos los trámites administrativos.

El proyecto contempla la construcción de un edificio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de los usuarios, con capacidad para acoger personas de Xàtiva y de otros municipios de la comarca. Tendrá capacidad para 40 personas y dará respuesta a una antigua demanda de las familias, que durante años han reclamado en el territorio recursos dignos y de fácil acceso.

El Centro de Día estará situado en la calle Forn del Vidre, 34, en un terreno municipal ya destinado a uso asistencial. El diseño, obra del estudio Vetges Tu i Mediterrània SLP, propone un edificio de estilo contemporáneo, completamente adaptado y energéticamente eficiente, donde se podrán ofrecer servicios de fisioterapia, talleres ocupacionales, atención psicológica y diversas actividades terapéuticas. Está previsto que el centro esté en funcionamiento durante el primer semestre de 2026.

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha explicado que «por fin han comenzado las obras del Centro de Día, con una inversión de más de 2 millones de euros». Y ha remarcado que «lo importante es que dará solución a las más de 40 personas, tanto de Xàtiva como de la Costera, que todavía están en lista de espera y que necesitan estas instalaciones».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejala de Educación, Amor Amorós, ha expresado que «este inicio de obras es una doble alegría, porque empiezan justo antes del inicio de curso y porque hemos sido capaces de cumplir el calendario que enviamos a Conselleria». Y ha añadido que «es una gran alegría principalmente para Aspromivise y las familias que lo han reivindicado desde el año 2006».

Este proyecto forma parte del Plan Convivint de Infraestructuras Sociales de la Generalitat Valenciana y reforzará la red pública de servicios sociales en la comarca, al tiempo que generará nuevas oportunidades laborales en los sectores social y sanitario.