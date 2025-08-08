La comparsa Els Pirates i Les Corsàries de Alfarrasí celebra el 40 aniversario

La comparsa Els Pirates i Les Corsàries de Alfarrasí están de enhorabuena, ya que en las fiestas de moros y cristianos de este 2025 celebrarán su 40 aniversario. Els Pirates se fundaron en 1975, cuando se juntaron un grupo de hombres entre los 16 y los 50 años que, viendo que las fiestas serían de moros y cristianos, decidieron crear una comparsa cristiana y en 1976 ya empezaron a participar en las fiestas de Alfarrasí.

Algunos de los componentes fundadores de Els Pirates fueron: Juan José Calabuig, Simeó Martí, Roberto Martí, Miguel Úbeda, Antonio Albiñana, Manolo Martí, Óscar Martí, Gilberto Úbeda, Juan Carlos Fayos o Pepe Sanz, entre otros. En 1978 la comparsa desapareció porque muchos de sus componentes tenían que hacer el servicio militar, a la vez que algunos dejaron de ser festeros y otros se pasaron a comparsas como Els Maseros, els Karkamios o els Medrats. No obstante, se volvieron a refundar Els Pirates en septiembre de 1985 a la vez que se creó de forma paralela la comparsa equivalente de mujeres que adoptó el nombre de Les Corsàries y estaba compuesta por las que eran esposas de Els Pirates i Els Maseros. Adquirieron el nombre de Les Corsàries porque Les Pirates en mujeres ya se habían creado en Alfarrasí. En 1986 empezaron a desfilar mano a mano Els Pirates i Les Corsàries.

De la comparsa Les Corsàries cabe destacar la figura de La Regina, una celebración a nivel interno de la comparsa que ha cobrado mayor interés a lo largo de los años. Esta anecdótica celebración se les ocurrió a las componentes más veteranas en una cena. Cuando ya compartían local con Els Pirates decidieron, para hacer un acto más de las fiestas, sacar a sorteo entre las componentes a una regina cuya primera banda estaba hecha con papel higiénico y cuyo ramo de flores fue una lechuga. Esta celebración cumplirá 26 años en las próximas fiestas. En la actualidad la Regina se elige en la celebración del Mig Any Fester en el mes de febrero. Una de las anécdotas más destacables en Les Corsàries es que "en sus inicios eran chiquillas muy jóvenes y en las fiestas siempre había dos o tres componentes que estaban encintas y salían a desfilar en las fiestas luciendo la típica tripita de embarazada", explican. También se cuenta que Les Corsàries no eran consumidoras de bebidas alcohólicas lo que en las fiestas solo contaban con un par de botellas de alcohol por si se veían ante el compromiso de invitar a alguien. De forma paralela, cabe destacar que como eran vecinas de local con la comparsa Els Bucaners entablaron muy buena amistad con ellos. Algunas de las fundadoras de Les Corsàries fueron Sabi Sanvíctor, Júlia Santos, Mari Luz Pastor, Isabel Sanz, Mercedes Gómez, Paqui Herrero, Maria Rosa Hidalgo o Esther Ortolà Martí, que en la actualidad es la única fundadora en activo de la comparsa Les Corsàries.

En l’Entrà de este año, destacará la puesta en escena de detalles marinos característicos de estas comparsas, de forma paralela a la magnificencia de los trajes acordes con los maquillajes con los que desfilarán exhibiendo sus magníficos atuendos mediante numerosas escuadras que mostrarán "alguna sorpresa nunca vista en Alfarrasí a través del recorrido de l’Entrà", avanzan desde la comparsa. Las personas que tendrán el honor de ser cabos de escuadra, cuya función es comandar la formación cristiana, desfilando al frente de la misma, ejerciendo la autoridad sobre el conjunto de la escuadra, serán Pablo García-Noblejas Dávila y Manolo Cerdà Martínez en Els Pirates, mientras que en Les Corsàries serán María José Blasco García y la veterana corsaria Esther Ortolà Martí. El cargo de Ambaixador Cristià lo ostentará el miembro de Els Pirates Carlos Giner Castelló.