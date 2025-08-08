Un estudio en Ontinyent revela las grietas en la atención de las urgencias sociales

En no pocas ocasiones, los profesionales sanitarios o policiales que acuden a avisos rutinarios en domicilios se topan con preocupantes situaciones sociales de vulnerabilidad o desprotección: viviendas en condiciones insalubres, soledades no deseadas, tentativas de suicidio, pacientes psiquiátricos que se niegan a tomar la medicación, enfermedades mentales no tratadas, violencia en el hogar... Se trata de casos de urgencias y emergencias sociales que muchas veces desbordan a los servicios asistenciales por la falta de medios, protocolos claros y la coordinación necesaria para abordarlas.

Una investigación desplegada en Ontinyent y recientemente publicada en la revista académica Ehquidad, especializada en Ciencias Sociales y Trabajo Social, ha puesto el foco en esta problemática a partir de los testimonios aportados por informantes clave en este tipo de procesos, pertenecientes a los servicios sociales, la Policía Local o el Samu. Las autoras del estudio, Sara Torró (Hospital Clínico Universitario de València) y Desirée Camús (Universitat deValència), plantean en sus conclusiones la conveniencia de crear un Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias Sociales que funcione 24 horas los 365 días del año en la capital de la Vall d’Albaida (que podría abarcar también la comarca o la totalidad del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent) con el objetivo de proporcionar una atención integral a los ciudadanos, clarificando la actuación de los servicios implicados y optimizando los recursos necesarios.

Falta de coordinación

La publicación «Análisis de la Atención a Urgencias y Emergencias Sociales en la ciudad de Ontinyent» destaca que la principal problemática a la que se enfrentan los citados equipos durante la resolución de las urgencias y emergencias sociales en Ontinyent «viene dada a causa de una falta de coordinación entre los servicios intervinientes», junto con la "demora en la actuación de algunos servicios" y la falta de una unidad de salud mental en la localidad para casos urgentes que obliga a derivar a los pacientes a Xàtiva. Otra carencia detectada es la falta de suficientes plazas en residencias para hacer frente a la oferta existente. También hacen falta más viviendas sociales y albergues.

El estudio recalca que las urgencias y emergencias sociales son «situaciones imprevistas en las que las personas afectadas pueden ver sobrepasada su capacidad de respuesta, desembocando en una situación de vulnerabilidad y desprotección que requiere de una actuación rápida de los servicios competentes». En ese sentido, los profesionales sanitarios y el cuerpo de policía «son detectores clave de situaciones de urgencia y emergencia social», por lo que, según inciden las autoras, «es imprescindible que estén bien coordinados con los servicios sociales para poder prestar una buena atención integral». Así, la implantación de un Servicio de Atención a Urgencias y Emergencias Sociales en la ciudad de Ontinyent que funcione ininterrumpidamente en coordinación con el SAMU se plantea como una propuesta «para la resolución de problemas».

Protocolo conjunto de acción

La investigación también aboga por la puesta en marcha de un protocolo de actuación conjunta ante las urgencias y emergencias sociales en Ontinyent «que incluya a todos los servicios implicados en su resolución». Igualmente, el análisis pone el foco en que los servicios sociales «no acuden in situ a atender las urgencias y emergencias sociales», sino que «utilizan su propio horario laboral, en sus despachos y sus últimas horas de jornada para atender estas urgencias», lo que resulta «insuficiente».