Ontinyent contará con un Punto Violeta de atención contra las violencias machistas en las fiestas

El Ayuntamiento de Ontinyent a través de la Concejalía de Igualdad reforzará la asistencia y concienciación contra las violencias machistas durante la Semana Grande de las Fiestas de Moros y Cristianos de la ciudad, con la instalación de un Punto Violeta en el Parque de la Glorieta durante las principales noches de las fiestas. La regidora de Igualdad, Paula Soler, explicaba que "durante mucho de tiempo se han aceptado determinadas conductas de acoso y agresión que en una sociedad moderna no podemos aceptar. Por eso, entendemos que para disfrutar con seguridad y libertad de la fiesta hay que ofrecer espacios seguros para todas y todos".

El Punto Violeta situado en el Parque de la Glorieta, estará asistido por profesionales durante las noches desde el jueves 21 de agosto hasta el domingo 24 de agosto desde las 01:00 horas hasta las 05:30 horas de la madrugada, a excepción del sábado 23 de agosto que se prorrogará a las 06:00 horas. Soler destacaba que "tratamos de cubrir todas las horas donde habrá elevada concentración de gente para garantizar una correcta atención en el supuesto de que fuera necesario". Por este motivo, "se ha profesionalizado al máximo la atención para que las mujeres se sientan protegidas y atendidas especialmente en las zonas con mucha concentración de personas, como será las orquestas, para que todas y todos podamos disfrutar de unas fiestas seguras".

Además del punto violeta, durante la Semana Grande de Fiestas también se contará nuevamente con el protocolo contra las agresiones sexistas firmado por las 24 comparsas que integran la Societat de Festers. El protocolo especifica aspectos a seguir como el apoyo a la víctima, tanto en caso de agresión física como verbal; prestarle atención y darle prioridad si se detecta algún incidente; y apoyar a la víctima de manera respetuosa, escucharla y no dejarla de lado.

En caso de ser necesario, se recomienda llamar al teléfono 112 si se requiere atención sanitaria o presencia policial, apuntándose también el teléfono 016 del Ministerio de Igualdad para los casos donde se necesite asesoramiento urgente. En el protocolo también se indica la intención de tratar de identificar a la persona agresora y mantener la confidencialidad alrededor de la persona agredida.