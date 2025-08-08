Ontinyent suma otro punto de agua fría en la ciudad

Ontinyent cuenta desde esta semana con una nueva fuente de agua fría situada a la confluencia de la calle Martínez Valls con la avenida Daniel Gil. Esta actuación, impulsada por la concejalía de Servicios Municipales en colaboración con la empresa pública Egevasa, da continuidad a la línea comenzada con la reciente colocación de otra de estas fuentes en la Plaça de la Coronació, para hacer frente a las altas temperaturas y facilitar el acceso al agua potable en espacios de paso y concentración ciudadana.

El regidor de Servicios Municipales de Ontinyent junto al nuevo punto de agua. / Ajuntament Ontinyent

El regidor de Servicios Municipales, Jordi Vallés, explicaba que esta nueva instalación se ha previsto expresamente para estar en funcionamiento durante las fiestas de Moros y Cristianos, declaradas de interés turístico internacional, puesto que “es un punto estratégico, en una zona muy transitada y con gran afluencia de público, especialmente durante las fiestas. Con esta fuente ofrecemos un servicio útil para combatir el calor y cuidamos del bienestar de vecinos, vecinas y visitantes".

Según Vallés, las ubicaciones para estas fuentes se deciden siguiendo criterios técnicos y de uso social, “estudiándose espacios de uso habitual y zonas de encuentro, pero también tenemos que garantizar que se disponga de toma de agua, suministro eléctrico y conexión al alcantarillado. Además, estamos siempre abiertos a escuchar las propuestas y peticiones de la ciudadanía". El regidor también avanzaba que se está trabajando en la incorporación de nuevos puntos de hidratación, tanto en zonas urbanas como en áreas industriales, donde también se contempla la instalación de fuentes de uso cotidiano, aunque no sean refrigeradas.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia municipal de adaptación al cambio climático, orientada a mejorar la calidad de vida de la población mediante actuaciones sostenibles y útiles. La colaboración entre el ayuntamiento y Egevasa para hacer realidad estas acciones se suma a otras mejoras como la renovación de cañerías y la modernización de la red de agua potable.