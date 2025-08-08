El Palasiet acogerá cinco noches de espectáculos locales durante la Fira

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado la programación del Espacio Escénico Jardí El Palasiet para la Fira d'Agost 2025, que este año ofrece cinco noches de actuaciones protagonizadas por propuestas locales, todas ellas con entrada gratuita y con inicio a las 23 horas.

La programación comenzará el 15 de agosto con una noche de sainetes, donde la falla Selgas representará «Y de premio, la suegra y la tía», una comedia de enredos familiares con toques televisivos; mientras que la falla Sant Jordi pondrá en escena "St. George's Academy", una divertida historia sobre un grupo de alumnos decididos a aprender inglés en circunstancias muy peculiares.

El 16 de agosto será el turno de la Noche de Grupo Local con Los Saitis, herederos del rock-garage-surf-yeyé en castellano, que reinterpretarán clásicos de los sesenta y setenta con su sello personal. El 17 de agosto llegará uno de los platos fuertes: LO+ROCK, tributo oficial a Bruno Lomas. Un espectáculo audiovisual con música en directo que repasará la trayectoria del mítico cantante setabense, combinando canciones y testimonios de amigos y conocidos.

La programación continuará el 18 de agosto con Rincón Clandestino, banda de versiones indie que llevará al Palasiet más de dos horas de música con clásicos de los 80 y 90 y con temas de grupos como Iván Ferreiro, Izal, Viva Suecia, Lori Meyers, Los Piratas, Siloé, Arde Bogotá o Vetusta Morla, entre otros. Rincón Clandestino se formó en 2024 y está integrado por Rafa Morata (voz), Iván Ballester (batería), Javi Bristol (bajo) y los guitarristas Octavio Pérez y Rubén Sancho; habiendo ofrecido en menos de un año más de 40 conciertos en distintas localidades de la provincia.

Finalmente, el 19 de agosto volverá el teatro fallero con una nueva noche de sainetes. Será el turno de la falla Sant Feliu, que representará «¡Todo queda en familia!», una historia de amores y malentendidos en clave de humor; mientras que la falla El Cid - Plaza de la Trinidad presentará «Florentina, la adivina», adaptación de una obra de José Cedena llena de situaciones divertidas y caóticas.

Esta programación forma parte de los actos conmemorativos del 775 aniversario y cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, así como el patrocinio de Inelcom, Montsant y Coca-Cola.