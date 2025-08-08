La Pobla del Duc lleva al Seprona los vertidos pestilentes en varios campos de la localidad: "Es insoportable"

La sucesión de una serie de vertidos pestilentes en varios campos del término municipal han provocado graves molestias en la última semana en la Pobla del Duc por la acumulación de "olores muy intensos y persistentes que afectan gravemente al bienestar del vecindario" en plena canícula estival y con las temperaturas en ascenso. "Es insoportable abrir la casa para ventilar o despertarse de madrugada con olor a basura", confirman una residente en el pueblo.

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha adoptado ya una serie de medidas después de haber detectado la realización de vertidos de tipo digestato, el residuo resultante de la descomposición de materia orgánica, que se utiliza principalmente como fertilizante del suelo en la agricultura.

Ante estos hechos, el consistorio trasladó este jueves los hechos al Seprona, el cuerpo de la Guardia Civil especializado en la protección del medio natural, para que investigue el origen de los vertidos y actúe "conforme a la legalidad vigente". Además, también ha remitido documentación al Departamento de Salud Pública de la Generalitat Valenciana para comunicar las "importantes molestias" generadas a los vecinos, exponiendo la "situación de insalubridad y los riesgos para la salud derivados de estos vertidos".

Por otra parte, el Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha exigido a la empresa responsable de los vertidos "el cese inmediato" de esta actividad y el cumplimiento "estricto" de la normativa vigente, a tiempo que ha solicitado las correspondientes inspecciones medioambientales y sanitarias, con el objetivo de evaluar el alcance real del problema y establecer medidas correctoras inmediatas. En principio, de momento este viernes parece que se ha conseguido frenar la problemática.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

"En un principio considerábamos que sería un tema puntual, pero la situación se ha prolongado semana", explica el alcalde de la Pobla, Vicent Gomar, que pone el foco en que, aunque el material es aplicable a los bancales con autorización de los agricultores, el problema es la "acumulación" del mismo y los olores que estaba generando.

Desde el consistorio de esta localidad de la Vall V'Albaida han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana "mientras se llevan a cabo las actuaciones correspondientes", por lo que animan al vecindario a comunicar "cualquier nueva incidencia o información relevante" a través de los canales oficiales del ayuntamiento.

"Esta situación está generando molestias importantes a las vecinas y los vecinos, y afecta de manera negativa la salud pública, la convivencia vecinal y la calidad de vida en el municipio. Se trata de una problemática lamentable, que altera el día a día de muchas personas, especialmente de colectivos vulnerables como por ejemplo niños y niñas, personas mayores o aquellas con enfermedades respiratorias", señalan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de la Pobla del Duc ha reiterado su "compromiso firme" con la defensa del medio ambiente, la salud de la ciudadanía y la convivencia pacífica en nuestro pueblo, y ha dejado clara su voluntad de exigir responsabilidades por los vertidos pestilentes.