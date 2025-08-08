El PP de Xàtiva denuncia la elevada recaudación en multas y la baja ejecución inversora

El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado la "grave deriva" que sufre la ciudad bajo el mandato del PSOE y Xàtiva Unida, que se traduce en "más presión para los vecinos y menos soluciones reales para Xàtiva". Según los datos oficiales de la liquidación presupuestaria de 2024, el ayuntamiento recaudó 596.898 euros en multas, y ejecutó un 13,54% de las inversiones previstas. "Un contraste que evidencia cuál es la verdadera prioridad del gobierno de Roger Cerdà", reprochan los populares. "Mientras no se ejecutan las inversiones, el gobierno o recauda más en sanciones. Xàtiva se está convirtiendo en una ciudad que no avanza, pero sí castiga”, ha denunciado el portavoz del PP, Marcos Sanchis. Desde el ayuntamiento han respondido a estas críticas exponiendo la licitación de cerca de 18 millones de euros en los últimos tres meses, lo que representa el 45% del presupuesto anual, con "obras y servicios clave para la ciudad".

El presupuesto municipal de 2024 contemplaba 25,2 millones de euros en inversiones reales, una "cifra ambiciosa que fue vendida por el alcalde como una apuesta histórica por la transformación urbana de Xàtiva, exponen. Pero, al cierre del ejercicio, las obligaciones reconocidas en inversiones alcanzaron 3,4 millones de euros, lo que representa un 13,54% de ejecución. Desde el Partido Popular denuncian que "muchas de esas inversiones eran ficticias, sin proyecto real, sin capacidad técnica para llevarse a cabo, y que se incluyeron únicamente para inflar el presupuesto y vender humo". “Roger Cerdà ha engañado a los vecinos. Presupuestó millones en inversiones que sabía que no iba a ejecutar, solo para salir en prensa. Es la política del titular, no de los resultados”, ha afirmado Sanchis.

El PP critica que "mientras los proyectos quedaban en papel mojado, el ayuntamiento sí fue diligente en la aplicación de multas a los ciudadanos". En 2024, la previsión inicial era recaudar 520.000 euros por sanciones (principalmente por ordenanza de circulación), pero esa cifra fue superada, alcanzando 596.898 euros, un 14,8% más de lo presupuestado, detallan. Desde el PP se advierte que esta tendencia pone de manifiesto que "la única política que funciona con precisión bajo el mandato de PSOE y Xàtiva Unida es la recaudatoria". “La ciudad no necesita más radares ni sanciones, necesita inversiones, obras, empleo y futuro. Y eso no lo da el PSOE ni sus socios”, ha señalado el portavoz popular.

La ejecución global del presupuesto municipal de 2024 fue del 57,89%, una cifra que "evidencia un grave problema de gestión", según los populares, que añaden que "lo más preocupante es que el gasto político, los contratos a dedo y los sueldos del gobierno sí se mantuvieron intactos, mientras que la inversión real en la ciudad fue prácticamente nula". “Hemos pasado de ser una ciudad que lideraba proyectos a ser un ejemplo de ineficacia y recaudación abusiva. No se puede gobernar a golpe de subir los impuestos”, ha denunciado Marcos Sanchis.

Además, el PP alerta de que esta dinámica está "erosionando la confianza ciudadana y profundizando en la falta de oportunidades para Xàtiva". “Este gobierno solo pisa el acelerador para recaudar. Para lo demás, está en punto muerto. Xàtiva necesita otro rumbo, un modelo que no castigue al ciudadano ni viva de la propaganda”, ha concluido.

Respuesta del equipo de gobierno

Desde el Ayuntamiento de Xàtiva han contrarrestado a estas acusaciones sobre la ejecución del presupuesto aportando las cifras de los contratos licitados durante los últimos meses. Señalan que "más de una treintena las obras y servicios que se han licitado entre mayo y julio de 2025, en los últimos tres meses, por un valor total de 17,96 millones de euros. Si comparamos esta cifra con el presupuesto total del ayuntamiento para 2025 —40 millones de euros—, podemos afirmar que se ha licitado prácticamente el 45% del presupuesto anual", afirman.

Entre las licitaciones destacan "proyectos estratégicos" como el Centre Raimon d'Activitats Culturals, el Centro de Día comarcal (cuyas obras ya han comenzado) o la reforma integral del CEIP Attilio Bruschetti dentro del Pla Edificant. También se han impulsado servicios esenciales como «Major a Casa» y «Menjar a Casa» de Bienestar Social, la iluminación ornamental de la Seu, la renovación del césped y las gradas en el polideportivo Les Pereres, la IX Fase del Plan de Seguridad de Vías Urbanas y numerosos contratos vinculados a la Fira d’Agost, detallan desde el equipo de gobierno.

El alcalde, Roger Cerdà, recalca que «frente a las mentiras y los datos interesados que algunos quieren hacer creer al conjunto de la población, la realidad es muy distinta. La realidad es que en solo tres meses el Ayuntamiento de Xàtiva ha licitado contratos por valor de 17,9 millones de euros. En estos tres meses —mayo, junio y julio— hemos alcanzado una cifra récord de licitación de contratos de 17,9 millones de euros». Cerdà subraya que «frente a la manipulación, frente a la mentira, aquí están los datos reales de un ayuntamiento que está comprometido con invertir en la mejora de la ciudad y en trabajar día a día para que haya un mejor servicio para el conjunto de la población».