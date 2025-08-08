Las sombras de una herencia de 40 millones sellada en Ontinyent hace medio siglo

Ha pasado casi medio siglo desde el fallecimiento de María Catalina Nadal en Ontinyent y aún son muchos los interrogantes que rodean la disposición de los bienes de la millonaria herencia familiar que dejó repartida para fines benéficos, religiosos y culturales la hija del exalcalde José Nadal Insa entre la capital de la Vall d’Albaida y Estepona, donde su acaudalada familia materna atesoraba un importantísimo patrimonio.

Mientras en Ontinyent la mayor parte de los 23 millones de euros de fondos que se calcula que fueron legados a tres entidades religiosas y que acabaron bajo el control del Arzobispado de Valencia continúan sin materializarse y llegan en cuentagotas, en la «Milla de Oro» de la Costa del Sol no dejan de sucederse las grandes operaciones inmobiliarias proyectadas sobre terrenos donados por los Nadal y envueltas siempre de controversia.

La subasta en Estepona

La subasta de 108.799 metros cuadrados de suelo valorado en 66 millones de euros para edificar más de un millar de vivienda en la Saladavieja de Estepona —donde la herencia dejó 3 millones de m2 de terrenos— ha vuelto a poner el testamento en el foco de la batalla política. El proceso está promovido por la Fundación Antonia Guerrero —la que fue tía de María Nadal—, una entidad presidida por el alcalde la ciudad malagueña cuyo objeto social es facilitar el acceso a la educación universitaria a personas con pocos recursos y promover iniciativas culturales y docentes.

Los terrenos subastados de la Herencia Nadal en Estepona. / PSOE Estepona

El PSOE, que ha calificado la operación de «especulativa» y «contraria al espíritu del legado recibido», está estudiando la fórmula jurídica para intentar paralizarla antes de que se celebre la subasta, el 16 de octubre. Los socialistas podrían intentar acogerse a una modificación de los estatutos de la fundación que se aprobó en 2023. También han encargado una valoración técnica de las parcelas, al considerar que su precio podría ser mucho más elevado del que se ha fijado. La valoración oficial no se ha hecho pública.

Además de la Fundación Antonia Guerrero, el testamento de «les senyoretes Nadal» también dio pie a la creación en 1990 en Estepona de la Fundación canónica José Nadal, dirigida por el Obispado de Málaga con otros 566.351 m2 de suelo que pertenecían al hermano de María Nadal. A día de hoy, sin embargo, esta fundación religiosa no figura inscrita en el registro de la Junta de Andalucía y de ella tampoco consta actualmente ningún patrimonio, según se ha revelado a raíz de una respuesta de la consejería de Justicia andaluza a una iniciativa parlamentaria del PSOE.

Un macrocomplejo de lujo con 3.000 viviendas

Hace 20 años, 1,5 millones de m2 del legado de los que era titular el Obispado de Málaga fueron adquiridos por el empresario Juan José Hidalgo, del grupo turístico Globalia, que proyecta un macrocomplejo de lujo con 3.000 viviendas y varios hoteles en las zonas de Guadalobón y Arroyo Vaquero. La venta también generó polvareda. Con las plusvalías generadas debía construirse una universidad católica, en cumplimiento de la voluntad de la testadora de «costear los estudios de las mujeres del pueblo». De momento, sin embargo, este objetivo sigue sin cumplirse, si bien en 2022 el Ayuntamiento de Estepona aprobó una modificación urbanística para tratar de desbloquear su instalación. Desde el Obispado siempre han defendido su potestad para decidir el destino de los fondos y la fidelidad a los fines perseguidos por la testadora con la realización de diversas obras de apostolado, culturales y materiales, como una escuela concertada.

Los padres de María Nadal. / Levante-EMV

Desde la Fundación Antonia Guerrero también defienden la transparencia del proceso de subasta, cuyo precio se ha fijado «a partir de las valoraciones independientes de tres empresas y ponen en valor las becas y actuaciones desplegadas con los recursos obtenidos.

El objetivo de la Fundación Nadal debía ser, entre otros, promover obras de tipo cultural, social y religioso de la Parroquia de los Remedios de Estepona. En 2011, sin embargo, el Consejo Pastoral de esta iglesia criticó duramente la gestión de los fondos de la herencia por parte del Obispado de Málaga.

Manifestaciones en Ontinyent

El PSOE de Estepona también pidió el listado de bienes y derechos de la Fundación Antonia Guerrero, pero su portavoz, Emma Molina, considera «opaca» la información proporcionada y echa en falta el estado de liquidez de las cuentas.En el documento, hay cantidades expresadas en pesetas. «Según la Ley de Transparencia, entendemos que se debe publicar la cuenta general de la fundación», apunta. Mientras tanto, un grupo de vecinos de Ontinyent ha convocado una tercera manifestación en septiembre para reclamar el cumplimiento de los deseos de María Nadal en esta ciudad, donde se asentó su familia procedente de Estepona cuando su abuelo, Antonio Guerrero, fue designado juez a finales siglo XIX.

Protesta en Ontinyent para pedir la materialización de los fondos de la Herencia Nadal, en 2024. / Levante-EMV

Aunque, en los 80, el entonces albacea testamentario y obispo de Mallorca, Teodor Úbeda, hizo todo lo posible por cumplir las últimas voluntades de la familia, en 1988 se vio obligado a plegarse a las «sugerencias» del entonces vicesecretario de asuntos económicos de la Conferencia Episcopal, Bernardo Herráez, que le recomendó dejar la gestión urbanística y financiera del legado en manos de Corporación de Promotores Españoles, SA, que acababa de ser creada con un capital de 498 millones de pesetas y que terminó quebrando. Otra sombra en un proceso demasiado largo.