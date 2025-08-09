La Fira de Xàtiva tendrá 15 gastronetas y más de 200 puestos de venta y alimentación

159 espacios de venta, 9 estands de alimentación, 15 gastronetas (o «food trucks»), 12 puestos de hostelería, 4 mesones, 5 barracones falleros, una zona «gourmet» con 8 puntos de servicio, 9 puestos de bebida a cargo de diferentes asociaciones, 19 atracciones infantiles y 9 atracciones grandes. Son las cifras del recorrido comercial de la edición 775 de la Fira d’Agost de Xàtiva, que este viernes dio un importante acelerón en las tareas de montaje a falta de menos de una semana para la inauguración oficial del evento, el próximo jueves.

Entre los puestos más tradicionales previstos para este año, habrá cinco paradas de venta de los típicos garrotes, cuatro casetas de abanicos y una jaima de vidrio artesanal frente a la Albereda.

Como ya informó este diario, este año las atracciones infantiles recuperan el espacio que ocupaban antes de su posterior traslado, que se ha considerado más conveniente. Además, la zona de los puestos de alimentación se ha acotado entre la Albereda y la calle Carlos Sarthou y en el Jardí del Bes se ha habilitado un espacio «gourmet» .

Por otra parte, el Ayuntamiento de Xàtiva ha extendido el modelo unificado de casetas, carpas y jaimas a todos los tenderetes tradicionales de la Fira, dentro de una apuesta por una distribución «más clara y moderna».

Carpas montadas en la Avenida Selgas, este viernes. / Perales Iborra

Cinco noches de actuaciones en el Palasiet

El consistorio también ha presentado la programación del espacio escénico Jardí El Palasiet, que este año ofrece cinco noches de actuaciones protagonizadas por propuestas locales, todas ellas con entrada gratuita y con inicio a las 23 horas. El espacio se estrenará el 15 de agosto con una noche de sainetes: la falla Selgas representará «I de premi, la sogra i la tia», una comedia de enredos familiares con toques televisivos; mientras que la falla Sant Jordi pondrá en escena «St. George’s Academy», una historia sobre un grupo de alumnos decididos a aprender inglés en circunstancias muy peculiares.

El 16 de agosto será el turno de la Noche de Grupo Local con Los Saitis, herederos del rock-garage-surf-yeyé en castellano, que reinterpretarán clásicos de los sesenta y setenta con su sello personal. El 17 de agosto llegará uno de los platos fuertes: LO+ROCK, tributo oficial a Bruno Lomas. Un espectáculo audiovisual con música en directo que repasará la trayectoria del mítico cantante setabense, combinando canciones y testimonios de amigos y conocidos.

La programación continuará el 18 de agosto, con Rincón Clandestino, banda de versiones indie integrada por Rafa Morata (voz), Iván Ballester (batería), Javi Bristol (bajo) y los guitarristas Octavio Pérez y Rubén Sancho. Finalmente, el 19 de agosto volverá el teatro fallero. Será el turno de la falla Sant Feliu, que representará «Tot queda en família»; mientras que la falla El Cid - Plaza de la Trinidad presentará «Florentina, la adivina», adaptación de una obra de José Cedena.n