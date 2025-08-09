La mansión modernista del siglo XIX que se alquila por 5.000 euros en Xàtiva

Durante la Guerra Civil albergó una de las colonias escolares impulsadas por el Gobierno de la República para poner a salvo a niños evacuados, principalmente procedentes de Madrid, cuando la capital de España estaba asediada por los bombardeos de las tropas nacionales. El palacete de la Heretat del Puig, una joya arquitectónica singular rodeada de naranjos y situado a los pies del cerro con el mismo nombre, se alquila ahora por el "módico" precio de 5.000 euros al mes.

Con 860 metros cuadrados de superficie construida en una extensa finca tradicionalmente agrícola popularmente conocida como “El Palomar” -porque su primer propietario era originario de esta población de la Vall d'Albaida- este inmueble del siglo XIX sigue el modelo de mansión burguesa destinada al recreo y a los usos agrícolas. Después de pasar por diversos propietarios, fue asumido por un fondo de inversión con ramificaciones internacionales. Una agencia inmobiliaria enfocada al mercado extranjero que atesora otros chalés de lujo en la Comunitat Valenciana -aunque ninguno se alquila con un precio tan caro como el de Xàtiva- se encarga de su comercialización.

Acceso a la Heretat del Puig. / Perales Iborra

La Heretat del Puig es un exponente del cruce de estilos arquitectónicos de una época de construcciones historicistas, eclécticas y modernistas, con elementos góticos flamígeros, clasicistas en la fachada. Tiene tres plantas, siete habitaciones y tres baños. A la casa se accede a través de una amplia entrada con unas suntuosas escaleras. En su interior, las salas son muy espaciosas y cuenta con una capilla privada, además de espacios que sirvieron para caballerizas y habitaciones para criados.

El conjunto arquitectónico fue uno de los escenarios del rodaje del documental "Espais de pau en temps de guerra", presentado en 2018 a partir del libro "República, Guerra Civil i Educació. Xàtiva, 1931-1939", del profesor setabense Vicent Torregrosa, que rescató la historia de la colonia escolar de Xàtiva en tiempos bélicos. A la finca del Palomar llegaron 65 niños en 1936, la mayoría de entre 6 y 8 años de edad.

En aquella época, el palacete pertenecía al conocido doctor Armero. Con posterioridad, uno de sus dueños fue Elías Reig, familia de la exvicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega y que gestionó la explotación citrícola de la finca. Durante muchos años, sin embargo, la casa estuvo en desuso y fue utilizada de forma ocasional por el antiguo restaurante El Rebost, para algún uso esporádico como las jornadas gastronómicas de Xàtiva. Más recientemente, estuvo habitada por un escritor.

Interior de la mansión, en una imagen de hace años. / Ximo Corts

Una de las 11 viviendas en alquiler en Xàtiva

Según reza el anuncio de la agencia inmobiliaria Haven Homes, la planta baja del edificio, originalmente dedicada a la servidumbre, "es perfectamente adaptable a vivienda de invitados, despacho, entre otros". Los responsables de la propiedad, que ha sido acondicionada y se encuentra bien cuidada -un operario se encarga del mantenimiento-, permiten a los inquilinos llegar a "pactos de arrendamientos escalonados, según las circunstancias del caso".

La Heretat del Puig es, con mucha diferencia, la vivienda más cara dentro de la exigua oferta de alquiler que actualmente ofrecen los principales portales inmobiliarios en Xàtiva, en un catálogo compuesto por apenas once propiedades. La siguiente por rango de precio es un piso de 150 metros cuadrados en la Avenida Ausiàs March que se arrienda por 1.500 euros al mes.