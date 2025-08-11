Bocairent prepara el dispositivo de tráfico y seguridad para las fiestas de verano
Junta de Majorals de Sant Agustí, Policía Local y Ayuntamiento se reúnen para revisar las necesidades del programa de actos
Del 22 al 28 de agosto, Bocairent vivirá las fiestas de verano a San Agustín. Serán los días grandes de un programa que concentrará actos previos ya a partir del próximo viernes, 15 de agosto, con las seis jornadas de Dansetes. Por eso, recientemente, el salón de plenos del Ayuntamiento acogió una reunión de coordinación con el fin de analizar las necesidades en materia de tráfico y seguridad.
La sesión contó con la presencia de miembros de la Junta de Majorals de Sant Agustí, con el presidente, Toni Belda, y el secretario, Carles Nájar; el jefe de la Policía Local de Bocairent, Javier Cháfer, y tres representantes municipales: la concejal de Fiestas y Tradiciones, Mar Sanchis; el concejal de Convivencia, Seguridad y Tráfico, Ximo Carbonell, y el alcalde de la localidad, Xavi Molina.
La reunión hizo un repaso por todos y cada uno de los actos programados, con especial atención a los que concentran una mayor afluencia de público. En este sentido, por ejemplo, se analizaron las necesidades del Día de la Cabalgata, que tendrá lugar el próximo 22 de agosto. Durante esta jornada, la tarea de los Majorals contará con el apoyo de los cuerpos policiales, de un servicio de seguridad privada, del voluntariado de Protección Civil y de un equipo de asistencia sanitaria.
Igualmente, se atendieron cuestiones como los actos pirotécnicos, protagonizados por el Correfocs del día 20 y la mascletà del día 22, o iniciativas deportivas como la Carrera de la Dona del 24 de agosto, o la salida en bicicleta del día 26. “El esfuerzo organizativo que hace la Junta de Majorals y las entidades que colaboran merece que todas las actividades se lleven a cabo con normalidad plena; por eso, hay que planificar y garantizar la máxima seguridad en el desarrollo”, indica Ximo Carbonell.
