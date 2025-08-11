El IEVA lleva a Bocairent la exposición sobre Maria Beneyto

El Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA) inaugura este próximo jueves, 14 de agosto a las 19:15 horas, en Bocairent la exposición «Maria Beneyto: vida ferida de lletra», producida por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La localidad, inmersa en las Festes de Sant Agustí, acogerá la víspera de la primera noche de Danses, la apertura de la muestra en el Museu Antonio Ferri.

La exposición está organizada por el IEVA en colaboración con el museo que acoge una muestra significativa del pintor que le da nombre y que fue amigo de la escritora valenciana. Tras la inauguración a las 19:15 horas, tendrá lugar en la Placeta de Sant Vicent (o de la Presó) una charla sobre Beneyto, su obra y sus antepasados bocairentins, dentro del ciclo Xarrades a la Fresca del Ayuntamiento de Bocairent. La charla será a las 20 horas. Las visitas a la exposición se podrán hacer del 15 al 20 de agosto en horario de 19:30 horas a 21 horas.

Cartel de la exposición de Maria Beneyto en Bocairent. / Levante-EMV

La muestra «Maria Beneyto: vida ferida de lletra», acompañada de textos de Josep Ballester, ha sido diseñada por el estudio GimenoGràfic y está formada por doce paneles que repasan la vida y la trayectoria literaria de la distinguida como Escriptora de l’Any 2025, Maria Beneyto, distinguida, además de los diversos galardones literarios que ganó, con el Premi de les Lletres Valencianes de la Generalitat Valenciana (1992), el Premi Internacional de la Dona Treballadora de les Corts Valencianes (2000), el Premi Isabel de Villena (2008) y el Premi Lluís Guarner (2009).