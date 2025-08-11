Juan Carlos Palomares gana la tira de plato de Vallada

El tirador de Xátiva, Juan Carlos Palomares, se proclamó vencedor de la tira al plato en la modalidad de foso universal, celebrada este pasado sábado día 9 en el campo de tiro El Tollo de Vallada, con motivo de las fiestas patronales del municipio.

A pesar del sofocante calor-el termómetro alcanzó los 36 grados durante las horas centrales del día- la prueba reunió a 40 escopetas, demostrando la vigencia y el atractivo de este deporte en la comarca de la Costera.

El bajo porcentaje de platos rotos se debió a la dificultad de este campo de tiro, lo que sorprendió a los tiradores más experimentados.

Tras la primera ronda, Patricio Simó, Juan Carlos Palomares y Juan Marco empataron a 23 platos.

En el barrage, Palomares se impuso a Simó y Marco que finalizaron en segunda y tercera posición, respectivamente, tras un emocionante desempate decidido en el último momento. Simó erró el plato 23º y 24º y Palomares el 25º.

En otras categorías, Emilio Espada se llevó el premio en veteranos, Joel Pastor ganó en júnior y el premio local fue para el valladino, José Juan.

Clasificación general

1º Juan Carlos Palomares 23+22

2º Patricio Simó 23+21

3º Juan Marco 23+19

A su vez, la XLIII Tirada de la Fira de Xàtiva ha reunido a más de medio centenar de participantes durante este fin de semana.