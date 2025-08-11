El legado andalusí en Ontinyent y Xàtiva que se resiste a ser borrado

El creciente auge de corrientes que esparcen odio contra todo lo relacionado con la cultura musulmana contrasta con la efervescencia de estudios académicos que, en los últimos años, han puesto el foco en la recuperación de una parte de la historia, la del dominio islámico en la Península Ibérica, con muchos puntos ciegos todavía por descubrir. De manera reciente, tres investigaciones han aportado nuevos datos sobre la profunda huella, muy a menudo olvidada, que dejó la etapa andalusí en las ciudades de Xàtiva y Ontinyent.

Por un lado, un trabajo del profesor de la Universitat deValència Miguel Robledillo plantea un viaje inédito por el origen y la evolución de la huerta de Ontinyent, datada al menos de tiempos de Al-Ándalus, para proponer una reconstrucción del trazado de los canales que conformaban el sistema hidráulico en época andalusí y sus formas de captación hídrica. El análisis también identifica las huertas existentes en este periodo y presenta una cronología de la génesis del sistema, que se situaría, al menos, en el siglo X. Según su tesis, las comunidades campesinas de «Untinyān» fueron las responsables de construir la mayor parte de este paisaje.

Partidor de aguas proporcionar en l'Alba, en Ontinyent. / Miguel Robledillo

También en Ontinyent, otro estudio publicado por el arqueólogo Agustí Ribera (Maova) y Carmen Berceló (UV) disecciona el hallazgo reciente de una inscripción rupestre en árabe inscrita en la roca, en el exterior de una de las cuevas-ventana del grupo del Pou Clar, que aporta nuevas revelaciones tanto sobre la época andalusí en dicha zona como sobre este tipo de cavidades artificiales inaccesibles y excavadas a gran altura. La expresión del «grafiti», que los autores datan probablemente en el siglo X, se encuentra en un versículo del Corán y podría traducirse por «el auxilio de Dios». Su hipótesis apunta a un posible intento de asentamiento de individuos mercenarios norteafricanos, quizá integrantes en el ejército de levas, aunque el artículo recalca que todavía hay interrogantes por resolver para su correcta interpretación.

Los baños del Raval

Uno de los rastros visibles más importantes de la presencia islámica en las comarcas centrales valencianas son los baños árabes del Raval de Xàtiva. En el artículo «El bany de Sa Majestat», la investigadora y doctora en Historia delArte Araceli Moreno examina con detalle el funcionamiento de este complejo originario del siglo XI que, tras la conquista cristiana, no solo continuó abierto, sino que generó significativos beneficios para la Corona hasta su cierre, en el siglo XVI. En contraste con los baños de vapor del sur peninsular, que se persiguieron legislativamente por razones religiosas y políticas, Moreno destaca que los del territorio valenciano siguieron operando bajo dominio cristiano por ser una fuente de ingresos importante para el monopolio feudal.

De hecho, la recaudación de los baños de Xàtiva era significativa en comparación con otros como los de Morvedre, Paterna o Alzira, debido sobre todo a la elevada población de moriscos y mudéjares de la ciudad, la segunda con una mayor proporción de estos habitantes en tierras habitantes. Los registros contables revisados por la investigadora, además, «muestran el esfuerzo por mantenerlo en condiciones óptimas». Moreno subraya el poco patrimonio islámico que hay inventariado y estudiado y la «falta de sensibilidad» con algunos elementos. Los baños de Xàtiva llevan tiempo esperando una restauración.

Cuevas excavadas en el Pou Clar de Ontinyent. / blog.gluubo.com

El legado agrícola

Miguel Robledillo coincide, dentro de su campo de estudio, en que el conocimiento existente sobre las comunidades de agricultores de la época musulmana «es mínimo», puesto que los textos conservados se centran en la alta sociedad de Al-Andalús. Con su trabajo, reivindica el valor y la recuperación de las estructuras cotidianas construidas en terreno agrario por las clases populares. El investigador ontinyentí, especializado en Historia Medieval, sostiene que en la sociedad actual «todo lo que no es occidental y cristiano-católico se denosta porque se hace una actividad de presentismo». En ese sentido, ve necesaria una mayor difusión del conocimiento de la historia de Al-Andalús en tierras valencianas. «Los mejores campos en la huerta de Ontinyent son aquellos que ya estaban trabajando en la época andalusí», subraya.

La investigación de Robledillo, que parte de su trabajo de final de máster y que continúa ampliando, se centró en poner en contexto toda la información existente sobre los asentamientos de esta etapa, coincidentes con la localización de la huerta tradicional ontinyentina. Mediante una labor de prospección arqueológica, fue en búsqueda de nuevos asentamientos no constatados y reconstruyó toda la red de acequias existentes en la actualidad, teniendo en cuenta que, dentro de las redes hidráulicas modernas, «se intuyen una serie de espacios cerrados de huerta que serían aquellos trabajados en época andalusí».

Los baños árabes de Argenteria en Xàtiva. / Perales Iborra

A partir de ahí, Robledillo trató de relacionar dichas huertas con los asentamientos de quienes las trabajaban, que en muchos casos eran pequeñas alquerías. Según su tesis, sin embargo, a partir del siglo XII y hasta la conquista cristiana había campesinos poblando el interior fortificado de Ontinyent, en el actual barrio de la Vila. Aunque la agricultura andalusí era mayoritariamente de secano, el profesor identifica una agricultura irrigada incipiente «focalizada en una serie de espacios cerrados».

En cualquier caso, Robledillo hace hincapié en la dificultad para estudiar las huertas medievales, puesto que muchas de ellas fueron suplantadas por la expansión industrial y por los diseminados de segundas residencias en Ontinyent. «No toda la huerta fue construida por campesinos musulmanes, pero si no hubieran puesto la primera piedra la realidad hubiera sido otra. Un campo es fértil porque lleva siglos abonándose e irrigándose», remarca.