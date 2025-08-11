Ontinyent se consolida como uno de los municipios valencianos más transparentes
Figura entre los siete ayuntamientos de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida que aprueban la evaluación del Observatorio de Gobernanza y Transparencia de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Ontinyent se ha consolidado como uno de los municipios más transparentes de la Comunitat Valenciana según la última edición del Mapa Infoparticipa, elaborado por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con la colaboración de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UNED y la Universitat d'Alacant. El informe analiza el cumplimiento de 52 indicadores de transparencia y participación ciudadana en las páginas webs municipales.
En esta evaluación, Ontinyent obtiene un 53,7% de cumplimiento, superando el umbral establecido y situándose entre los únicos siete ayuntamientos de La Costera, el Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida que han aprobado el test, en un contexto donde solo el 10% de los municipios valencianos (55 de 542) consiguen cumplir con al menos la mitad de los indicadores. El regidor de Gobierno Abierto y Transparencia, Juan Pablo Úbeda, destacaba que este resultado “es una muy buena noticia, porque pone en valor nuestra apuesta para garantizar una administración abierta, próxima y que genere confianza ciudadana”. Úbeda incidía que “nuestro objetivo es avanzar en la publicación de información clara, accesible y actualizada, así como en la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por eso, este informe nos anima a seguir trabajando en esta línea”.
El Mapa Infoparticipa, del cual Ontinyent ya formaba parte en anteriores ediciones, evalúa aspectos como la información institucional y organizativa, datos sobre gestión económica y presupuestaria, información sobre cargos electos y procesos de participación ciudadana. Los resultados completos se pueden consultar en el portal www.infoparticipa.info.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lo que esconde el nuevo cauce tras la dana
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Cierre de las playas por contaminación: 'Hay que recorrer la acequia y buscar los puntos negros
- Aemet advierte: Lo peor de la ola de calor llegará a partir de mañana
- De mítica discoteca en Torrent a complejo de viviendas
- Grave accidente en la Granadella de Xàbia: un bañista sufre profundos cortes causados por una hélice
- Un concejal de Oliva advierte con antelación de controles antidroga con perros adiestrados
- El sueño de un gran parque de proveedores de VW en Sagunt se esfuma