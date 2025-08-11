Ontinyent se consolida como uno de los municipios valencianos más transparentes

Ontinyent se ha consolidado como uno de los municipios más transparentes de la Comunitat Valenciana según la última edición del Mapa Infoparticipa, elaborado por el Observatorio de Gobernanza, Transparencia y RSC de la Universidad CEU Cardenal Herrera, con la colaboración de investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UNED y la Universitat d'Alacant. El informe analiza el cumplimiento de 52 indicadores de transparencia y participación ciudadana en las páginas webs municipales.

En esta evaluación, Ontinyent obtiene un 53,7% de cumplimiento, superando el umbral establecido y situándose entre los únicos siete ayuntamientos de La Costera, el Canal de Navarrés y la Vall d'Albaida que han aprobado el test, en un contexto donde solo el 10% de los municipios valencianos (55 de 542) consiguen cumplir con al menos la mitad de los indicadores. El regidor de Gobierno Abierto y Transparencia, Juan Pablo Úbeda, destacaba que este resultado “es una muy buena noticia, porque pone en valor nuestra apuesta para garantizar una administración abierta, próxima y que genere confianza ciudadana”. Úbeda incidía que “nuestro objetivo es avanzar en la publicación de información clara, accesible y actualizada, así como en la participación activa de la ciudadanía en los asuntos públicos. Por eso, este informe nos anima a seguir trabajando en esta línea”.

El concejal Juan Pablo Úbeda. / Ajuntament Ontinyent

El Mapa Infoparticipa, del cual Ontinyent ya formaba parte en anteriores ediciones, evalúa aspectos como la información institucional y organizativa, datos sobre gestión económica y presupuestaria, información sobre cargos electos y procesos de participación ciudadana. Los resultados completos se pueden consultar en el portal www.infoparticipa.info.