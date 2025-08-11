Ontinyent traducirá el pregón de fiestas y las embajadas a la lengua de signos
La iniciativa se puso en marcha por primera vez en los Moros i Cristians de 2024 a iniciativa de las concejalías de Política para las Personas y Fiestas
El Ayuntamiento de Ontinyent traducirá a lengua de signos el pregón de fiestas y las embajadas de Moros i Cristians, en la retransmisión que se hará por televisión y redes sociales de estos dos actos. Se trata de una iniciativa que ya se puso en marcha de manera pionera en las fiestas de 2024, a iniciativa de las concejalías de Fiestas y Política para las Personas, y que servía para traducir íntegramente estos dos actos.
La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, explicaba que “no tenemos constancia de que ninguna otra ciudad con Moros y Cristianos lleve o haya llevado a cabo una iniciativa parecida. Especialmente en el caso del pregón, que es un acto largo, pensamos que es interesante para poner la fiesta al alcance de todas y todos”, remarcaba. La regidora de Política para las Personas, Paula Soler, explicaba que “el ayuntamiento trata de tener cuidado con el colectivo de personas sordas de la ciudad, que cuentan desde 2021 con un servicio de mediación social e interpretación a la lengua de signos, por el cual pueden pedir mediación en actividades para gestiones de su vida diaria, principalmente ante instituciones. También venimos traduciendo el acto del pleno del 9 de octubre”.
El Ayuntamiento de Ontinyent también ofrece en fiestas un espacio adaptado a todas las residencias de Ontinyent y los centros de diversidad funcional (los dos municipales y el Trèvol) para los actos de la Entrada y la "Baixà del Crist".
