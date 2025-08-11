La Plaza de la Seu será el escenario del mejor teatro y música para adultos durante la Fira d’Agost 2025

La Plaza de la Seu de Xàtiva se convertirá, un año más, en un gran escenario abierto dentro de la programación cultural de la Fira d’Agost. Del 15 al 19 de agosto, a partir de las 23 horas, se presentará una selección de espectáculos para público adulto que combinan música en directo y teatro, con entrada gratuita y en un entorno privilegiado.

La programación arrancará el 15 de agosto con la XXVIII edición del Festival de la Cançó, protagonizado por La Maria + Amics. La cantante de Oliva, reconocida con premios como los Ovidi o los Carles Santos, presentará Robina, su nuevo trabajo discográfico. Se trata de un álbum con una fuerte carga emocional y poética, dividido en tres partes —la ruptura, el vacío y el enamoramiento de una misma—, que combina la tradición musical valenciana con sonoridades actuales. Su voz hipnótica y su compromiso artístico prometen una actuación capaz de cautivar tanto a la crítica como al público.

El 16 de agosto será el turno de la compañía Spasmo Teatro con MIX. Esta propuesta de teatro gestual, sin palabras, es una sucesión de escenas aparentemente inconexas pero íntimamente ligadas, que reflejan situaciones cotidianas desde el absurdo y el ingenio. Con un estilo propio que fusiona teatro visual y humor con mayúsculas, Spasmo Teatro ofrecerá más de una hora de diversión garantizada.

El 17 de agosto, La Valenciana llevará a los escenarios La viuda valenciana, una adaptación fresca y viva de la obra clásica de Lope de Vega. Ambientada en una Valencia festiva y llena de vida, narra la historia de una joven viuda decidida a evitar el matrimonio para mantener su libertad. El montaje, interpretado en valenciano y castellano, combina humor, picardía y una reivindicación del derecho a vivir según las propias reglas, manteniendo la esencia y la riqueza del texto original.

El 18 de agosto, Albena Teatre presentará Ficció, una obra escrita e interpretada por Carles Alberola. Con su estilo inconfundible, Alberola reflexiona sobre la importancia de las historias en nuestra vida, equiparándolas a necesidades básicas como el pan y el agua. La obra propone un viaje emotivo y cómico a través de las fantasías y sueños que nos impulsan a sobrevivir, a creer que somos capaces de afrontar retos imposibles o incluso de conseguir el amor idealizado.

El ciclo se cerrará el 19 de agosto con La primera vegada, de Olympia Metropolitana, una comedia directa y sin complejos que recoge testimonios reales de primeras experiencias sexuales, recopilados a partir de la web internacional myfirsttime.com. Cuatro actores interpretan cientos de anécdotas —algunas tiernas, otras divertidas, y unas cuantas totalmente surrealistas— en un montaje de ritmo trepidante y humor descarado que conecta con el público desde la complicidad y la sinceridad.

Esta programación está organizada por el Ayuntamiento de Xàtiva, con la colaboración de la Generalitat Valenciana —Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació— y se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 775 aniversario de la ciudad.