Rescatan a un ciclista en Fontanars del Alforins tras sufrir una caída en una zona de montaña

Efectivos del Consorcio de Bomberos de València rescataron ayer domingo a tres personas en helicóptero tras sufrir diferentes percances en zonas de montaña. Así, un ciclista de 65 años sufrió una lesión en la pierna tras sufrir una caída mientras hacía una ruta en el término municipal de Fontanars dels Aforins. El aviso se recibió a las 10:13 horas de la mañana y fueron movilizados un sargento de Alzira, una brigada forestal BRIFO y rescatadores del grupo GERA con helicóptero V-990 del Consorcio con médico. El hombre fue extraído inmovilizado con colchón de vacío con helicóptero hasta la helisuperfície de Alzira, para transferencia con medios sanitarios.

Más tarde, se rescató a dos personas de unos 25 años que hacían una ruta en un barranco en Buñol, donde a las 14:37 h el Consorcio ha movilizado un dispositivo con GERA y helicóptero V-990 del Consorcio con médico, coordinador forestal del Consorcio y unidad de bomberos forestales de GVA. Parece que una de las personas había caído por un terraplén, quedando ambos desorientados y fuera de la ruta sin posibilidad de seguir. Extraídos vía aérea y transferidos a medios sanitarios en una zona segura en Buñol.

Jabalí atropellado

Por último, durante la noche del pasado sábado 9 al domingo 10 de agosto se registró el atropello de un jabalí en la carretera que discurre entre Fontanars del Alforins a la Font de la Figuera. El vehículo siniestrado sufrió daños de consideración y el animal acabó fallecido, quedándose su cadáver en la cuneta.