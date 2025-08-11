Xàtiva anuncia medidas especiales para regular la movilidad de la Fira d’Agost 2025

El Ayuntamiento de Xàtiva ha establecido un dispositivo especial de movilidad con motivo de la celebración de la Fira d’Agost 2025 para reforzar la seguridad, favorecer el acceso y minimizar el impacto del tráfico en el núcleo urbano.

En este sentido, queda prohibido el acceso a la plaza de España a todos los vehículos de más de 3.500 kg durante los días de Fira. Los accesos están señalizados para avisar a los conductores. Esta medida tiene como objetivo evitar congestiones y garantizar la seguridad vial en una de las zonas de mayor afluencia de visitantes.

Además, la zona ORA estará sin funcionamiento desde el 15 hasta el 20 de agosto (ambos incluidos), con el fin de facilitar la pacificación del centro, la movilidad de vecinos y visitantes y el aparcamiento durante las jornadas festivas.

La concejala de Movilidad, Susanna Gomar, ha destacado que “con estas medidas queremos garantizar que el acceso y la circulación durante la Fira sean seguros, ágiles y cómodos tanto para los vecinos como para los visitantes. La Fira d’Agost es uno de los momentos de mayor afluencia del año, y es fundamental evitar las congestiones en el centro de la ciudad y minimizar el impacto del tráfico”. Y ha añadido: “Apostamos por ofrecer alternativas eficientes, como los aparcamientos disuasorios y el servicio gratuito de autobús, que permiten desplazarse de manera rápida, segura y sostenible”.

Aparcamientos disuasorios y autobús gratuito

Para ofrecer alternativas eficientes, también se han habilitado aparcamientos disuasorios con conexión de autobús que estarán situados en el centro comercial de Xàtiva; en el cementerio – parque de la Mediterrània; y en la zona del polideportivo Les Pereres, pabellón Francisco Ballester y alrededores del British School. Además, también se habilitará un terreno situado en el polígono (acceso 1-3, la Mola – Polígono 38), que aunque no dispondrá de autobús lanzadera, representa una opción útil para descongestionar el núcleo urbano y evitar la acumulación de vehículos dentro de la ciudad, ya que está situado cerca del recinto ferial.

La línea de autobús gratuito funcionará desde el 15 hasta el 20 de agosto, en horario de mañana de 9:30 a 15:00 horas, y de tarde-noche desde las 19:00 hasta las 2:00 horas. Los puntos de recogida estarán ubicados en la plaza del País Valencià, el parque de la Mediterrània, el centro comercial, el cementerio, la zona de Les Pereres, el camino dels Molins (tanto para Les Pereres como para el pabellón Ballester) y los alrededores del British School.

Cambio de paradas de autobús interurbano

Por último, y con motivo de la instalación de puestos y atracciones, el autobús interurbano de Xàtiva cambia de ubicación sus paradas habituales de la Alameda y la Avenida Selgas. Las nuevas ubicaciones serán en la calle República Argentina, a la altura del Pasaje Requena; y en la calle Acadèmic Maravall frente al Hotel Vernissa. El resto del recorrido se mantiene con normalidad.