La XLIII Tirada de la Fira de Xàtiva reúne a más de medio centenar de participantes

La XLIII Tirada de la Fira de Xàtiva 2025 reunió a más de medio centenar de participantes en la competición que se disputó el pasado fin de semana en las instalaciones del Club de Tir Olímpic La Costera, situadas en el polígono La Plana de l’Alcúdia de Crespins. La cita deportiva convocó a 57 tiradores de toda la Comunitat Valenciana, entre ellos 8 mujeres que compitieron en la categoría de Damas.

Manuel Selles Ferrandis se impuso en la categoría Senior Primera, tras sumar 544 puntos, mientras que Ekaterina Bondarenko se proclamó ganadora en Damas con 512 puntos. En Senior Segunda el ganador fue Ignacio Aliaga Casanova, con 520 puntos, y en tercera categoría el triunfo fue para Juan García López, con 496 puntos. Por su parte, en la categoría de veteranos se impuso Salvador Pla Pérez, que sumó 564 puntos; en veteranos Master ganó Mario Aliques Estela, que totalizó 506 puntos; y en veteranos Senior ganó Marc Fernández Zapata, con 538 puntos.

Tiradores durante la Tirada de la Fira de Xàtiva. / Club de Tir La Costera

El evento estuvo marcado por la gran afluencia de deportistas, según han destacado desde la organización, que subrayan el “gran éxito” de la edición de este 2025, que estuvo protagonizada por el “ambiente de compañerismo y un intenso calor que no ha restado entusiasmo a los presentes”, recalcan. La organización fue “impecable, tanto en el desarrollo de la tirada como en el almuerzo posterior”, señalan desde el club organizador, que recibió el reconocimiento de los asistentes.

El acto de entrega de los trofeos a los ganadores contó con la presencia del concejal de Deportes de Xàtiva, Vicent Lluch, y la reina de la Fira 2025, Irene Díez López, acompañada por su corte de honor, que se encargaron de hacer entrega de los trofeos a los premiados de cada categoría.

El Club de Tir destaca que la Tirada de la Fira “ha demostrado, un año más, ser una cita ineludible para los amantes del tiro olímpico, donde la competición, el compañerismo y la tradición se dan la mano para celebrar este deporte en un ambiente familiar y festivo”.