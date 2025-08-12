Más de 1000 participantes en el Estiu Jove de Ontinyent

La Concejalía de Juventud de Ontinyent ha cerrado con un balance muy positivo la edición 2025 del Estiu Jove, un programa planteado para dar respuesta a las necesidades e intereses expresados por los jóvenes de la ciudad a través de las encuestas realizadas durante el mes de junio. El regidor de Juventud, Àlex Borrell, ha manifestado su satisfacción con los resultados “de una oferta de actividades que ha sido amplia y variada, combinando propuestas de ocio clásico con iniciativas de carácter formativo y divulgativo, y que ha gustado a los y las jóvenes que han participado”.

Desde el Ayuntamiento destacan el "éxito" de las iniciativas: "Las salidas en la playa los domingos, que han llenado los autobuses semana detrás semana, o la salida a Aqualandia en Benidorm, que también contó con una participación masiva, completando el aforo del autobús, como también pasó previamente con la salida en autobús por la noche de San Juan. La discomóvil del Cachondeo Party, celebrada el 5 de julio, fue otro de los puntos álgidos, con una gran afluencia de público joven para disfrutar de una noche de música y diversión. Las actividades en el polideportivo municipal también han tenido una excelente acogida. La proyección de la película The Batman el 12 de julio atrajo numerosos espectadores, mientras que la contemplación estelar nocturna del 26 de julio recibió un feedback muy positivo por su originalidad y calidad. La salida nocturna al Pou Clar, organizada el día antes, contó también con una gran acogida", exponen.

"El último fin de semana, el Espai Jove de Sant Rafel acogió talleres de youtubers y de electrónica creativa, que despertaron un gran interés entre los asistentes. Además, la noche de toboganes y música a la piscina municipal, celebrada el pasado sábado en un horario ampliado de 22:00 a 2:00, fue uno de los momentos más destacados del programa", prosiguen desde el consistorio.

“Fue espectacular ver como disfrutaban nuestros jóvenes con esta actividad tan especial”, ha afirmado Borrell.

El programa Estiu Jove 2025 ha culminado hoy, martes 12 de agosto, con una matinal deportiva en el Polideportivo: "Una actividad que cerrará un ciclo de acontecimientos pensados para todos los gustos". El regidor ha subrayado "la importancia de haber combinado diferentes tipos de ocio, en la que apuntaba que se ha apostado por una programación que incluye la diversión más clásica, con música y DJs, pero también un ocio alternativo y de calidad, con actividades formativas y de divulgación científica que han conectado con los intereses de los y las jóvenes. Valoramos muy positivamente la participación y la acogida entusiasta, y esperamos continuar trabajando en esta línea los próximos meses, con nuevas actividades que continúan fomentando un ocio dinámico, inclusivo y enriquecedor”, ha concluido Borrell.