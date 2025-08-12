Aspromivise participa en el proyecto “Entrenar amb referents” del Valencia BC

Usuarios del centro ocupacional de Xàtiva y Aspromivise han participado en el proyecto “Entrenar amb referents” del Valencia Basket, una iniciativa que Aspromivise ha llevado a cabo junto al deportista paralímpico David Casinos y la Fundació del Levante. Los usuarios del centro setabense convivieron con jugadores infantiles del equipo “taronja” para mostrarles otras formas de practicar deporte, con el baloncesto en silla de ruedas y la boccia.

Aspromivise y el Valencia Bàsquet en la jornada de "Entrenar amb referents" / Aspromivise

El proyecto del Valencia BC “Entrenar amb referents” desarrolla diferentes acciones para que niñas y niños miembros de las plantillas de categoría infantil del club tengan contacto con diferentes deportistas y vivan otras formas de hacer deporte. Así, el baloncesto en silla de ruedas y la boccia han hecho posible que miembros de la entidad de Xàtiva convivieran y mostraran a jugadoras y jugadores infantiles del València BC lo importante que es el deporte para la formación de las personas.

Jugadores del Valencia BC y usuarios de Aspromivise practicando baloncesto en silla de ruedas. / Aspromivise

La iniciativa se desarrolló en la Alqueria del Bàsquet, en València, en el centro ocupacional de Xàtiva y en la carrera popular que cada año organiza Aspromivise en la capital de la Costera. Una visita al centro ocupacional por parte de los jugadores y jugadoras y la participación de un gran número de estas deportistas como voluntarios en la decimoséptima carrera popular completaron el proyecto de convivencia entre ambas entidades. “Entrenar amb Referents” ha creado “un vínculo entre Aspromivise y el València BC que va mucho más allá del deporte, va sobre personas, de como provocar vivencias en niñas y niños en categorías de formación para formar una sociedad más justa. Y el deporte es el vehículo al que aferrarse para potenciar esta sinergia”, afirman desde Aspromivise. “El deporte tiene que ser una herramienta de crecimiento, de formar personas, de emocionar. Si somos capaces, en iniciativas como estas, de emocionar a los jugadores y jugadoras estamos ayudándolos en su crecimiento. Una persona cuando se emociona crece, por eso estamos convencidas de que proyectos como estos en espacios de rendimiento son necesarios. El deporte no es más que un vehículo para conseguir objetivos, y el principal tiene que ser educar, educar en valores para hacer mejores personas para la sociedad”, remarcan desde Aspromivise.

Aspromivise y el Valencia BC en el proyecto "Entrenar amb referents" / Aspromivise

El centro ocupacional de Xàtiva pone de manifiesto que “no es deporte tan solo el de rendimiento tal cual lo concebimos, sino que hay otra forma de practicarlo y que a veces supone mucho más esfuerzo por todas las trabas que van saliendo en el camino. Un proyecto como este ya desde el inicio cumple uno de los objetivos que no es otro que dar visibilidad a un sector del deporte que no tiene la pantalla para mostrarse a la sociedad”. Aspromivise, David Casinos y la Fundació Levante han participado en esta idea de “generar acciones sociales en un sector de rendimiento en categorías de formación”. Un proyecto que pretende tener continuidad y en el que Aspromivise volverá a formar parte la próxima temporada, según avanzan desde la entidad de Xàtiva, que concluye que “otra forma de practicar deporte es posible, y todos los niños y niñas de esta categoría lo han podido vivir”.