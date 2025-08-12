Camisetas retro para apoyar a Palestina made in la Costera

La marca de ropa sostenible Ubeefe ha lanzado una campaña de preventa de camisetas solidarias con Palestina para ayudar a recoger fondos. En este caso, se trata de prendas de estética retro relacionadas con el mundo del fútbol. Preguntados por el origen de la iniciativa por Levante-EMV han explicado que "hace tiempo que hacemos camisetas solidarias con colectivos sociales como el BDS País Valencià o Revista Sobirania alimentària, por ejemplo. En este caso son prendas que hacemos nosotros y venderemos en la web bajo pedido".

"La idea nace de estar haciendo un diseño de camiseta de fútbol para unos amigos y ahí se nos ocurrió un diseño por Palestina transformando el logo de Pirelli antiguo por Palestina libre", prosiguen.

El diseño de la prenda es de Carles Vercher (Ubeefe). La camiseta tiene una textura de olivo y un corte de camiseta retro con cuello de polo.

Los beneficios de la campaña se repartirán al 50 % entre Ubeeefe y BDS País Valencià, entidad que desde hace 12 años ha coordinado diversas movilizaciones y campañas a favor de Palestina.

La producción de las camisetas corre a cargo de Xenius y el diseño de Carles Vercher están hechos 100% en Xàtiva (La Costera).

Muchas son las entidades que están movilizándose a través de iniciativas similares. Muchas son las voces que no dudan a la hora pedir que cese la violencia y acabe el genocidio en Gaza.