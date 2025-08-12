La Carrera Ciclista de Alfarrasí cumple 70 años

La Carrera Ciclista de Alfarrasí, Trofeu Festes d’Alfarrasí “El Mundialito”, celebrará en este 2025 su 70 aniversario. La carrera, que este año tendrá lugar este miércoles, 13 de agosto, se empezó a realizar en 1955 bajo la organización de Manuel Constant, Simeón Martí, Rafael Martí y Pascual Monzó, y en esa primera edición se proclamó ganador José Lerma Carraspo. A partir de esa primera edición, la prueba ha tenido altibajos, y algunos años no pudo realizarse por temas económicos o de organización.

A principios de los años 80 se creó una peña ciclista para organizar el acontecimiento deportivo. Fue entonces cuando, los ya retirados de la organización, Amador Sanchis Juan y Guzmán Vidal Ferrandis, junto a Félix López Alarcón, se encargaron de recaudar fondos económicos para realizar la carrera (a parte del apoyo económico que recibían, en cada edición, del consistorio municipal). Se encargaban de montar el podio, el vallado o la meta. Toda la organización pasaba por sus manos. Una prueba que algunos años ha llegado a contar con unos 200 participantes, entre ellos ciclistas de renombre como Carlos Greus, Alejandro Valverde, Óscar Freire, Rubén Plaza, Joaquín Barceló, Miquel Alandete, José David Gómez o David Fajardo. Éste último, preguntado sobre la mejor carrera de masters que había en España, respondió que era la de Alfarrasí, porque para los corredores era “El Mundialito”. De Alfarrasí también han participado corredores como Rubén Sanchis, Vicent García o Julio Casanova. En la localidad de la Vall d'Albaida se han dado cita corredores del País Vasco, Castilla la Mancha y Murcia, sin olvidar a todos aquellos que han llegado a participar provenientes de todos los recovecos de la Comunitat Valenciana. Incluso en una ocasión participó la Selección Femenina de Ciclismo de Israel.

El factor crucial al cual se atribuía el éxito de las carreras de Alfarrasí eran los premios, que motivaban a la participación en la carrera a cerca de doscientos corredores, una tarde de lunes o miércoles del mes de agosto. Los premios constaban de la entrega de distintas piezas de jamón serrano para los primeros clasificados, albornoces, juegos de toallas, botellas de vino y trofeos.

El recorrido de la carrera es de 72 kilómetros, que se cumplen a través de nueve vueltas a un circuito que englobaba las localidades de Benissuera, Sempere, Guadasséquies, el Palomar, Albaida, Atzeneta d'Albaida, Montaverner y Alfarrasí. Amador y Guzmán han expresado su satisfacción "de ver la continuidad de la Peña Ciclista en manos de gente joven comprometida que apuntan a seguir sus mismos pasos". Se muestran orgullosos "de todo el esfuerzo que han realizado para que la carrera de Alfarrasí haya cobrado el auge que ha cobrado a lo largo de los años". En la actualidad, Adrián García Ribera es el máximo responsable de La Peña Ciclista Alfarrasí, encargada de organizar esta cita deportiva. Para conmemorar este 70 aniversario, se han preparado diferentes detalles para los corredores participantes, como el sorteo de una sesión de fisioterapia, de un plan de entrenamiento, complementos energéticos o una cena, así como una bolsa del corredor para cada uno de los participantes con una camisa conmemorativa del 70 Aniversario del Trofeu Festes d’Alfarrasí “El Mundialito”, maillots para los primeros clasificados de cada categoría y otras sorpresas para los participantes. Desde la organización y el Ayuntamiento de Alfarrasí destacan esta importante jornada del 13 de agosto, una "cita ineludible en el calendario deportivo, donde reinará el compañerismo entre corredores, el esfuerzo y la superación personal en una competición deportiva de excepción en la Comunitat Valenciana", aseguran.