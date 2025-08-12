Cierran el bar del polideportivo de Ontinyent en plena ola de calor

Los usuarios y visitantes que en los últimos días se han acercado hasta las instalaciones del polideportivo de Ontinyent se han encontrado con el bar cerrado. En plena ola de calor -y dentro de la temporada de uso de la piscina- nadie atiende las instalaciones. El Ayuntamiento colgó a finales de la semana pasada unos carteles explicativos en la puerta del local, en los que se anuncia la situación:«El Ayuntamiento de Ontinyent informa que por motivos ajenos al propio Ayuntamiento, la empresa adjudicataria de la autorización de uso especial de dominio público para la explotación del servicio de bar del complejo polideportivo ha decidido la suspensión del servicio y el cierre del bar. El ayuntamiento está realizando todas las gestiones oportunas para posibilitar la apertura y el correcto funcionamiento de la instalación. Lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar a las personas usuarias del servicio», rezan.

Ferran Gandia, concejal de Deportes, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que el consistorio está estudiando las acciones legales a ejecutar ante lo sucedido: «Hace tiempo que se registran algunos incumplimientos, sobre todo en el tema de los horarios durante algún domingo, por ejemplo. Hemos hecho requerimientos y a la empresa se la informó de la cifra económica que debía asumir por incumplimiento de contrato. A finales de la semana pasada tuve varias conversaciones con el propietario de la firma -Puertabonita SL-, con el que me costó dar. Alegan la entrada en un concurso de acreedores, nos dijeron que estaban liquidando las diferentes concesiones que tienen».

«Al tratar con los trabajadores, nos dijeron que esperaban a un representante de la empresa y comentaron un tema de impagos. Ahí nosotros no podemos entrar, pero sí queremos reactivar la concesión. Hemos buscado una alternativa y había una empresa interesada. Sin embargo, entre el canon que se adeuda y las facturas de luz el déficit es cercano a los 6.000 euros y la empresa que podría entrar no está dispuesto a asumirlo, lo que es normal. Una de las mejores opciones sería encontrar a alguien que quiera asumir un traspaso del contrato de explotación del bar, pero no es un tema fácil».

«A la empresa le quedaban tres años de contrato, uno normal y dos de una posible prórroga. Si no hay solución exigiremos toda la deuda, seremos un acreedor más. Abriremos un expediente sancionador y rescindiremos el contrato. Aunque la empresa nos diga que entra en un concurso de acreedores nos tenemos que mover», comentó Gandia.

El bar del polideportivo de Ontinyent permanecerá cerrado de forma temporal tras anunciarlo la empresa adjudicataria. / Levante-EMV

Antecedentes

No es la primera vez que se registran problemas en el funcionamiento del bar del polideportivo de Ontinyent. Llueve sobre mojado. Por ejemplo, en 2009 -con el PP en la alcaldía- ya se gestionó un expediente de rescisión del contrato por las irregularidades detectadas. Y también ha habido problemas con gestores más recientes. De hecho, el año pasado el consistorio ya se puso en contacto con los gestores tras confirmar incumplimientos. Ahora, se ha suspendido la actividad empresarial.

«El mejor escenario es reabrir en unos meses»

Los principales afectados del cierre del bar del polideportivo de Ontinyent en medio de una ola de calor como la actual son los usuarios de las instalaciones, que se han quedado sin servicio en pleno agosto.

Desde el Ayuntamiento anuncian que no es un tema de fácil solución: «El horizonte que manejamos es que la empresa no va a continuar, así nos lo ha comunicado de forma oficial tras ser difícil contactar con ellos una vez nos enteramos de lo ocurrido. Estamos intentando encontrar a una persona que se haga cargo, pero es difícil. Quedan tres semanas para la apertura de la piscina, ya que se cierra el día 3 de septiembre. El servicio está contratado para todo el año».

«El mejor escenario, un escenario ideal sería la reapertura en octubre o noviembre quizás, siguiendo todos los cauces legales. Ya tenemos algunos interesados, pero hay una parte de inversión económica que se tiene que aclarar, así como la petición de la deuda a la empresa que cierra. Pagaban un canon de 1.201 euros, que a mi entender es bajísimo. Y cuando se adjudicó estaba todo en regla, eso es algo que puedo asegurar sin dudas», expresó Ferran Gandia.

No es una situación del todo nueva. Ya ha habido veranos recientes -como el del 2021- en el que la capital de la Vall d’Albaida no ha contado con este servicio. El establecimiento fue reformado en aquellos años y en los últimos tiempos ha tenido diferentes responsables. En el anterior concurso se presentaron dos ofertas y Puertabonita SL se hizo cargo del par tras presentar el canon más alto. Ahora, el servicio está suspendido tras la decisión unilateral de la empresa, radicada en la ciudad de Elx.