Declarado un incendio en una zona de matorrales junto al río Canyoles en Xàtiva

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido hoy un aviso especial debido a la persistencia de temperaturas extremas y riesgo máximo de incendios forestales en la provincia de Valencia. En Xàtiva se han alcanzado los 38 grados de máxima durante las horas centrales del día y también se ha declarado un incendio en el lecho del río Canyoles.

Así, desde el Consorci de Bombers han explicado que han recibido un aviso a las 16:58 horas por un incendio de matorrales en Xàtiva: "De momento están trabajando dos dotaciones de Xàtiva y bomberos voluntarios de Vallada, el sargento de Alzira, el sargento de Vallada, tres medios, una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y un coordinador forestal".

Aviso de Emergencias

El comunicado lanzado por el 112 esta mañana avisa de los riesgos de incendio registrados para hoy. Exponen que "desde la semana pasada, la Comunitat Valenciana atraviesa un episodio de altas temperaturas que se espera remita parcialmente mañana miércoles, aunque la progresiva formación de una depresión aislada en el Atlántico favorecerá el desarrollo de una dorsal anticiclónica, lo que provocará la llegada de una nueva masa de aire cálido procedente del norte de África a lo largo de la semana".

Emergencias señala que la persistencia de estas altas temperaturas contribuye a la desecación del combustible forestal, lo que incrementa de forma significativa el riesgo de incendios como el declarado en Xàtiva.