Fran Gramage finaliza tercero en la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón
El ciclista de Ontinyent rozó la victoria durante todas las jornadas y logró subir al podio
Jesús Sansaloni
El ciclista de Ontinyent Fran Gramage ha finalizado tercero en la clasificación general de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón cadete, que concluyó este lunes pasado en Caspe.
Gramage, del equipo del CC Ontinyent, estuvo durante todas las jornadas rozando la victoria, pero la mayor fortaleza de otros equipos europeos acabó con las aspiraciones de los ciclistas españoles en una de las mejoras vueltas que se disputan en España de esta categoría.
El noruego Eiksund Oksnes fue el vencedor y sacó 55 segundos de diferencia a Toni Bordoy, que fue segundo, y un minuto a Fran Gramage. El resto de corredores de la capital de La Vall d'Albaida estuvieron ayudando a Gramage para que conservase la posición final de líder, que al final logró con un gran esfuerzo.
Otros corredores comarcales que también participaron, aunque en otros equipos, fueron el ontinyentí Nicolás Donat, que se clasificó en el puesto 45; y el canalense y actual campeón de España de la categoría cadete, Vicent Andrés, en el puesto 83.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- El compañero de vuelo del piloto fallecido: 'Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Tres días de música electrónica y 180.000 asistentes despiden el Medusa 2025
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí
- Detienen al seguridad de una discoteca de València por agredir a un joven y dejarlo inconsciente
- Zorros, gatos silvestres y cernícalos se ceban con el chorlitejo en las playas de l'Albufera