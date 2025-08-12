Fran Gramage finaliza tercero en la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón

El ciclista de Ontinyent Fran Gramage ha finalizado tercero en la clasificación general de la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón cadete, que concluyó este lunes pasado en Caspe.

Gramage, del equipo del CC Ontinyent, estuvo durante todas las jornadas rozando la victoria, pero la mayor fortaleza de otros equipos europeos acabó con las aspiraciones de los ciclistas españoles en una de las mejoras vueltas que se disputan en España de esta categoría.

El noruego Eiksund Oksnes fue el vencedor y sacó 55 segundos de diferencia a Toni Bordoy, que fue segundo, y un minuto a Fran Gramage. El resto de corredores de la capital de La Vall d'Albaida estuvieron ayudando a Gramage para que conservase la posición final de líder, que al final logró con un gran esfuerzo.

Otros corredores comarcales que también participaron, aunque en otros equipos, fueron el ontinyentí Nicolás Donat, que se clasificó en el puesto 45; y el canalense y actual campeón de España de la categoría cadete, Vicent Andrés, en el puesto 83.