El Jardí de la Pau será el epicentro musical para la juventud con el Festival Al Ras

El Jardí de la Pau de Xàtiva volverá a convertirse en un espacio de referencia para la música y el ocio nocturno de los más jóvenes con una nueva edición del Festival Al Ras en la Fira de Xàtiva. Del 14 al 18 de agosto, a partir de las 00:00 horas y con entrada libre, el público podrá disfrutar de sesiones DJ, espectáculos musicales y animación en un entorno abierto y seguro, con servicio de barra y personal formado en prevención y actuación ante situaciones de violencia sexual o consumo abusivo en contextos de ocio.

Cartel del Festival Al Ras de la Fira de Xàtiva 2025. / Levante-EMV

La cita arrancará el 14 de agosto con SOS, un show explosivo y lleno de energía que combina música comercial, sonidos electrónicos y festivaleros, animación, regalos y novedades. Un recorrido por los mejores festivales y fiestas para inaugurar Al Ras con diversión sin límites.

El 15 de agosto llegará la primera Noche DJ, con Carlos Llácer, Kevin Duet, Ernest Mossan y Jesús Ciges; cuatro de los discjockeys locales más destacados. La noche ofrecerá música electrónica con los temas más comerciales, nuevas producciones en exclusiva, animación y regalos, en una sesión cargada de ritmo y buen ambiente. El 16 de agosto será el turno de una sesión marcada por la nostalgia con DJ Ciber, DJ Robres, DJ Patri H. y DJ Mark. Una propuesta que recuperará el sonido de salas míticas como Seven y Oasis, combinándolo con temas actuales y la esencia clásica del mejor calicoelectrónico, acompañado de animación y obsequios para el público.

El 17 de agosto llegará el turno de DJ Tomasoni, III.cesar, Bruno Mateu y Fran Cabrerizo, que realizarán un viaje musical por la mejor música de ayer y de hoy. Reggaetón, éxitos comerciales y el sonido de locales históricos como Valhalla, Opera o Rokola, con un equipo de animación preparado para hacer bailar hasta la última canción.

El festival se cerrará el 18 de agosto con la Fiesta Los 40 Club Sessions, evento de gran proyección musical de Prisa Media, con sesiones a cargo de los discjockeys más populares de la emisora, como Óscar Martínez, David Álvarez o Aitor Belda. Un cierre de lujo para un Al Ras que combina música, fiesta y el ambiente único de la Fira d’Agost.

El Festival Al Ras está organizado por el Ayuntamiento de Xàtiva, con la colaboración de la Asociación DJ’s Xàtiva y el patrocinio de Coca-Cola, y forma parte de la programación del 775 aniversario de la Fira de la ciudad.