Los Moros i Cristians de Ontinyent se podrán seguir en directo por televisión y redes sociales

Once actos de las fiestas de Moros i Cristians de Ontinyent se podrán seguir en directo desde cualquier parte del mundo por televisión y redes sociales. A la retransmisión de la Entrada de Moros i Cristians del día 22 de agosto por parte de la televisión pública autonómica À Punt, que también asumirá la producción, el ayuntamiento va a añadir otras 11 emisiones en directo, que se podrán seguir por Periódico de Ontinyent y TV Comarcal, así como video resúmenes de otros actos, que se podrán seguir en este caso por las redes sociales municipales y las del semanario Loclar.

En concreto, los actos que se podrán seguir en directo (además de la Entrada) van a ser el Esmorzar de la Llàgrima (domingo 17); la Presentación cargos y Pregón (domingo 17); el Concurs de Caps d'Esquadra Infantil (lunes 18); la Entrada de Bandas de Música (jueves 21); Entrada Infantil (viernes 22); Contrabando (sábado 23); Bajada de Cristo (sábado 23); Misa Mayor (domingo 24); la Embajada Mora (lunes 25) y la Embajada Cristiana (lunes 25). La realización de todos estos actos estará a cargo de En Viu Media. Además, desde el ayuntamiento se ofrecerán video resúmenes; de la Nit Gran del 19; del espectáculo Infantil del 20; un resumen de las actividades a los nuevos espacios de fiestas en el Museo del Textil y otro del conjunto de las orquestas que actuarán en la Setmana Gran.

La regidora de Fiestas, Àngels Muñoz, agradecía en À Punt “la apuesta por Ontinyent y por nuestros Moros y Cristianos en un año tan especial como este, en que celebramos la declaración de Interés Turístico Internacional de las fiestas”, y destacaba que “la difusión que un año más vamos a hacer vía televisión e internet nos ayudará a seguir proyectando al exterior nuestra fiesta”.