La setabense Maica Santana ya está en Tarifa para cumplir el reto de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar

La nadadora setabense Maica Santana ya está en Tarifa para realizar, cuando el mar lo permita, el reto de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar con un fin solidario. La deportista de Xàtiva se ha marcado este reto para dar visibilidad a una enfermedad rara, el síndrome Idic15, que padece su sobrina Alejandra Santana. Maica cruzará nadando el Estrecho, desde Tarifa hasta Tánger, una travesía de casi 15 kilómetros, para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.

Maica Santana frente al mar en Tarifa, en una imagen publicada por la setabense en sus redes sociales. / Maica Santana

La setabense ha viajado ya a Tarifa, donde espera cumplir el reto en los próximos días, tiene de plazo hasta el 17 de agosto, según el calendario que se trazó para acometer la gesta solidaria. Pero, para ello, tienen que darse unas condiciones óptimas para poder nadar, unas condiciones de viento, mareas, corrientes y temperatura que permitan llevar a cabo la travesía. Maica cuenta con el apoyo de la Asociación para el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar, Acneg, que organiza estos cruces a nado en el tramo entre Europa y África, entre España y Marruecos.

Hace unos meses, cuando se planteó el reto, Maica Santana explicó a este diario que afrontaba el desafío con “mucha ilusión y muchos nervios”. Reconocía que la gesta era complicada, pese a que es una gran aficionada a la natación, que practica y que combina con su profesión como trabajadora social, a través del proyecto Binomio Xàtiva, que trabaja la natación con personas con diversidad funcional.

El síndrome Idic15 es una enfermedad rara, con menos de 11 casos diagnosticados en toda España, entre ellos el de su sobrina Alejandra, una niña de 11 años. Maica se planteó el reto durante el confinamiento de la pandemia, para respaldar a la Asociación Nacional Síndrome de Idic15, según explicó a este diario.

Ahora espera ya en Tarifa que se den las condiciones meteorológicas y un mar en condiciones óptimas para cumplir el reto.