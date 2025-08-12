La setabense Maica Santana ya está en Tarifa para cumplir el reto de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar
La nadadora espera que se den las condiciones marinas para realizar el desafío con un fin solidario, recaudar fondos para la investigación del síndrome Idic15 que padece su sobrina Alejandra
R. Tomàs
La nadadora setabense Maica Santana ya está en Tarifa para realizar, cuando el mar lo permita, el reto de cruzar a nado el Estrecho de Gibraltar con un fin solidario. La deportista de Xàtiva se ha marcado este reto para dar visibilidad a una enfermedad rara, el síndrome Idic15, que padece su sobrina Alejandra Santana. Maica cruzará nadando el Estrecho, desde Tarifa hasta Tánger, una travesía de casi 15 kilómetros, para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad.
La setabense ha viajado ya a Tarifa, donde espera cumplir el reto en los próximos días, tiene de plazo hasta el 17 de agosto, según el calendario que se trazó para acometer la gesta solidaria. Pero, para ello, tienen que darse unas condiciones óptimas para poder nadar, unas condiciones de viento, mareas, corrientes y temperatura que permitan llevar a cabo la travesía. Maica cuenta con el apoyo de la Asociación para el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar, Acneg, que organiza estos cruces a nado en el tramo entre Europa y África, entre España y Marruecos.
Hace unos meses, cuando se planteó el reto, Maica Santana explicó a este diario que afrontaba el desafío con “mucha ilusión y muchos nervios”. Reconocía que la gesta era complicada, pese a que es una gran aficionada a la natación, que practica y que combina con su profesión como trabajadora social, a través del proyecto Binomio Xàtiva, que trabaja la natación con personas con diversidad funcional.
El síndrome Idic15 es una enfermedad rara, con menos de 11 casos diagnosticados en toda España, entre ellos el de su sobrina Alejandra, una niña de 11 años. Maica se planteó el reto durante el confinamiento de la pandemia, para respaldar a la Asociación Nacional Síndrome de Idic15, según explicó a este diario.
Ahora espera ya en Tarifa que se den las condiciones meteorológicas y un mar en condiciones óptimas para cumplir el reto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- El compañero de vuelo del piloto fallecido: 'Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Tres días de música electrónica y 180.000 asistentes despiden el Medusa 2025
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt