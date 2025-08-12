Xàtiva incorpora 15 nuevos policías locales en vísperas de la Fira

El Ayuntamiento de Xàtiva ha recibido esta mañana a los quince nuevos agentes de Policía Local que se han incorporado a la plantilla municipal, los cuales han sido recibidos por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la primera teniente de alcalde, Amor Amorós, y la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo. En concreto, se han incorporado los policías que se encontraban formándose en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) tras superar los procesos de oposición, además de dos agentes por turno de movilidad, dos en comisión de servicio y tres interinos.

«Estas incorporaciones se producen en un momento en el que estamos a poco más de tres días de la inauguración del comienzo de la Fira d’Agost, por lo que es absolutamente necesario tener la plantilla completa al 100% para que puedan desarrollarse todos y cada uno de los actos y actividades que tenemos previstas con total normalidad», ha explicado el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, quien ha remarcado que con la incorporación de estos 15 nuevos policías «hemos conseguido también disminuir la media de edad de la plantilla, algo que siempre es positivo y necesario».

El alcalde ha trasladado a las nuevas incorporaciones la necesidad de que su trabajo esté siempre enfocado en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. «Queremos una policía próxima, una policía que esté aprendiendo de los problemas de los diferentes barrios de nuestra ciudad y una policía que esté presente en cualquier momento y que sea una referencia en nuestra ciudad. Vamos a seguir trabajando en esta línea y con la incorporación de estos 15 nuevos policías creo que vamos por el buen camino».

Por su parte, la concejala de Seguridad Pública, Xelo Angulo, ha expresado que «de esta manera se conforma una plantilla de más de 60 personas al servicio del vecindario de Xàtiva, algo importante por las fechas en las que nos encontramos, a punto de comenzar una de nuestras fiestas de mayor afluencia, por lo que podremos garantizar que todos puedan disfrutar de una feria en las mejores condiciones de seguridad».

Más efectivos y recursos

Cabe recordar que recientemente se ha adquirido un nuevo vehículo, concretamente un Toyota RAV4 híbrido, que "permitirá reforzar los recursos materiales del cuerpo y mejorar su capacidad de intervención y respuesta. Con esta adquisición, la flota policial cuenta ya con cinco vehículos —dos Toyota RAV4 híbridos, un Hyundai Kona eléctrico, una furgoneta cedida por la Dirección General de Tráfico y una pick-up—, además de diez motocicletas, entre las cuales destacan cuatro Yamaha X-Max de nueva incorporación", comentan desde el Ayuntamiento.

A su vez, las mismas fuentes municipales exponen que "con estas actuaciones, el consistorio reafirma su compromiso con la Policía Local en su 170º aniversario, reconociendo su trayectoria histórica y reforzando su papel como pilar fundamental en la protección y la atención a la ciudadanía de Xàtiva".