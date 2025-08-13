Bocairent abre al vecindario la elaboración de la Agenda Urbana

El Ayuntamiento de Bocairent está inmerso, desde el pasado mes de mayo, en la elaboración de la Agenda Urbana, un documento que, según explica el equipo redactor, “será un plan estratégico que guiará el futuro del municipio en los próximos 15 años”. Para este proceso se llevó a cabo una fase inicial de consulta ciudadana y ahora se abre un periodo de exposición pública en el que el vecindario podrá hacer aportaciones al documento inicial.

En concreto, desde el 14 de agosto hasta el 14 de septiembre, se podrán presentar enmiendas a la versión provisional de la Agenda Urbana de Bocairent, la cual se encuentra disponible en el portal web municipal. Esta ha sido elaborada por la consultoría especializada Crea 360 y ha contado con una subvención otorgada por el departamento de Fondos Europeos de la Diputació de València.

El documento inicial define sobre todo un plan de acción que “se concreta en 69 proyectos estratégicos, desarrollados en 208 acciones específicas, distribuidas a lo largo de los diez objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española”. Esta planificación permitirá: reforzar la cohesión social y fijar población joven en el municipio; impulsar la diversificación económica; mejorar la movilidad sostenible y la accesibilidad del núcleo histórico; avanzar hacia la neutralidad climática y la gestión sostenible, y preservar el patrimonio natural y cultural de Bocairent.

El alcalde de Bocairent, Xavier Molina, afirma que “es un documento importantísimo, porque fija dónde estamos y hacia dónde queremos ir; además, abre la puerta a nuevas líneas de financiación europea”. El primer edil anima a todo el vecindario a leer y hacer aportaciones al borrador provisional: “La fase inicial de elaboración recogió las preocupaciones de la ciudadanía y ahora hace falta también escuchar la voz de las bocairentinas y los bocairentinos para cerrar el documento final”, indica. En este sentido, Molina señala que la previsión es que las enmiendas del periodo de exposición pública se analicen por el equipo redactor durante la segunda quincena de septiembre, para que la versión definitiva pueda elevarse al pleno del Ayuntamiento a finales del mes que viene.