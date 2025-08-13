Causa destrozos en un rotonda... y le interceptan el coche por ir sin seguro ni ITV en Ontinyent

Aunque las administraciones públicas no cesan a la hora de pedir que se extremen las medidas de seguridad al volante, los episodios protagonizados por conductores que no respetan las normas se suceden.

Así ocurrió ayer de madrugada en la localidad de Ontinyent. Un conductor se dio a la fuga tras tener un accidente en una rotonda y al ser interceptado los agentes confirmaron que carecía de los papeles de la ITV y del seguro obligatorio, por lo que el vehículo fue trasladado con una grúa. El incidente tuvo lugar sobre la una y media de la madrugada, cuando un vecino llamó a la Policía Local y avisó que había observado a un coche de la marca Mazda de color oscuro que había abandonado la zona después de haber chocado con un bolardo en la rotonda que sirve de cruce a las avenidas Almansa y Diputació.

Una patrulla se desplazó al lugar de los hechos y comprobó que a causa del coche se habían roto y deformado las protecciones instaladas en la plaza de la rotonda. Los causantes del incidente fueron después interceptados por la Policía Nacional en la calle Monjas Carmelitas. Fueron sometidos a la prueba de detección de alcohol, que arrojó un resultado negativo. Fue entonces cuando los agentes confirmaron si los papeles del vehículo estaban en regla. El conductor carecía del seguro obligatorio y de los papeles de la ITV, por lo que fue denunciado por ambas infracciones y por no haber confirmado el accidente. Se levantó un acta de daños a bienes municipales e inmovilización del vehículo, que fue trasladado a las dependencias municipales por la grúa.