Cuatro días de espectáculos infantiles y familiares en el CEIP Martínez Bellver para la Fira

La programación del espacio de teatro infantil y familiar para la Fira d'Agost 2025 tendrá lugar del 16 al 19 de agosto en el patio del CEIP Martínez Bellver (calle Ventura Pascual, 1). Las representaciones comenzarán a las 19:30 horas, con apertura de puertas media hora antes, y entrada será totalmente gratuita. El ciclo se estrenará el 16 de agosto con Panoli Kabareta, de la compañía Ganso & Cia. Se trata de un espectáculo de clown gestual para todos los públicos que, con magia, vodevil y equilibrismo, convierte el esfuerzo de dos aspirantes a artistas en una deliciosa parodia llena de fracasos y algún éxito inesperado.

Cartel del teatro infantil de la Fira de Xàtiva en el Martínez Bellver. / Ajuntament Xàtiva

El 17 de agosto llegará la frescura de Disco Aqua Show, a cargo de Drac Màgic Teatre. Una fiesta de animación musical bilingüe (valenciano y castellano) con canciones, bailes, espuma y juegos acuáticos con premios para todos los participantes. Se recomienda que los niños y niñas lleven bañador, toalla, chanclas y, opcionalmente, gafas de agua.

La programación continuará el 18 de agosto con Pausa, de la compañía Ni Mú. Sin texto y combinando danza y circo, el espectáculo transporta al espectador a un viaje poético en el que la espera se transforma en juego e imaginación sin límites, con el acompañamiento en directo de un violonchelo.

Finalmente, el 19 de agosto será el turno de Artilusio – La máquina de Greta, de Markeliñe, un espectáculo de teatro con objetos que invita a descubrir la magia de las cosas sencillas. Greta, una anciana tan imprevisible como fantasiosa, transforma su pequeña biblioteca y todo lo que la rodea en sorprendentes figuras con las que recrea las historias de sus libros preferidos.

Todos los espectáculos serán accesibles para personas sordas mediante interpretación en lengua de signos (ILSE). Esta programación cuenta con el patrocinio de Congelados Ángela y Coca-Cola y forma parte de la celebración del 775 aniversario de la Feria de la ciudad.