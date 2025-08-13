Las lluvias impulsan un 20 % la cosecha de la vid en Terres dels Alforins en 2025
La vendimia ha comenzado esta semana con la primeras variedades, como la «chardonnay» o la «viognier»
Los productores estiman que se pueden alcanzar los 10 millones de litros durante este año
Ha comenzado una nueva temporada de vendimia en Terres dels Alforins. Desde el pasado jueves 7 de agosto se están recogiendo las primeras variedades «blancas», como la «chardonnay» o la «viognier». Y las previsiones apuntan a un incremento superior al 20 % en la cosecha respecto al año anterior. Las lluvias caídas durante la primavera y principios de verano impulsan el cultivo de la vid en 2025 tras dos años de sequía.
Tras varios años de penurias, las precipitaciones han beneficiado notablemente el desarrollo de la vid durante este año.
Todas las voces del sector consultadas por Levante-EMV lanzan previsiones positivas, aunque avisan: todos los datos son estimaciones.«El campo es lo que tiene, puede cambiar en nada. En el peor escenario podría caer una granizada y tumbar todas las buenas perspectivas», explicó José Fita, presidente de la cooperativa la Viña. «En los últimos años nos hemos movido en un contexto marcado por la sequía y este año hemos tenido una lluvia generosa. No recuperaremos el 100 % de los mejores tiempos, pero sí será mayor la cosecha. Hasta el momento todo va de maravilla. En un escenario ideal -que será difícil- se podría aumentar la producción en más de 20 %, pero es algo que no podemos decir. El inicio es muy bueno, la calidad es muy buena», expuso Fita.
Rosendo Biosca, presidente de la asociación de viticultores de Terres dels Alforins, que agrupa a 15 bodegas, también prevé un buen año. Ayer comentó que la calidad del vino será muy buena:«La planta ha acabado muy bien su ciclo natural y eso se notará. Eso sí, no será una cosecha tan espectacular como se podría esperar con las buenas lluvias registradas después de dos años de sequía. Lo que sí se puede esperar es una buena evolución para el año que viene».
«La planta está muy bien, las lluvias de primavera han ayudado mucho. La planta ha podido beber, se crearán muy buenos brotes para el año que viene, la planta ha acabado el ciclo con todas las hojas y en esplendor. Somos optimistas», finalizó Biosca.
Y Sergio Belda, director general de la cooperativa la Viña, refrendó las palabras de sus compañeros de sector:«En la última década podemos estar en una media de 11,5 millones de kilos, que han bajado a 7,5 millones durante los dos últimos años por la afección de la sequía. Este año las plantas se han recuperado mucho, creceremos un mínimo de un 20 %, pero hay que esperar. En un año en el que los astros se alinearan llegaríamos a los 11-12 millones, pero de momento eso no se puede afirmar».
«La evolución positiva es por las lluvias. El año pasado se recogieron 150 litros, este año hemos superado los 400, prácticamente ha llovido más del doble», finalizó.
Hongos
Sin embargo, no todo es positivo. La campaña 2025 se ha visto influenciada por un fuerte ataque del hongo «mildiu», especialmente en variedades como el «Tempranillo». Las condiciones de alta humedad y temperaturas moderadas registradas durante los últimos meses han favorecido la propagación de este hongo. A diferencia del anterior, no se han detectado casos de «mosquito verde» ni de «oído». Con el inicio del envero, las uvas están ya a salvo de nuevas plagas, salvo que agosto resulte especialmente lluvioso, lo cual favorecería la aparición de «botrytis». Por otro lado, las altas temperaturas de agosto auguran una rápida maduración de la uva, lo que podría adelantar el ritmo de vendimia.
Las cooperativas prevén 38 millones de hectolitros
Cooperativas Agro-alimentarias ha avanzado un primer aforo para la vendimia de este año que, «con todas las cautelas propias del momento», sitúa la próxima cosecha en torno a los 37,5 y los 38 millones de hectolitros de vino y mosto, lo que representa una subida de producción frente a 2024. Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sitúan el dato aún provisional de la vendimia 2024 en 36,80 millones de hectolitros, y el definitivo de la de 2023, en 32,39 millones.
Asi, desde Cooperativas Agro-alimentarias han explicado que dicha estimación está «condicionada» por «el retraso generalizado del envero (cambio de color de la uva) de entre una y dos semanas con respecto al año pasado». Han añadido que, además, el viñedo ha sufrido este año «numerosas incidencias climáticas que han supuesto un desafío continuo para los viticultores», entre las que ha mencionado los «ataques de mildiu, tormentas, pedriscos», así como «daños por fauna como conejos, jabalíes y caracoles», y la «persistente amenaza de la sequía». Por último, han reconocido que «las lluvias han sido un alivio». n
Suscríbete para seguir leyendo
- Las localidades valencianas donde hoy hace más calor
- Estos son los 76 municipios valencianos en alerta máxima por calor este lunes
- La dana obliga al Gobierno a ampliar el cauce del barranco del Poyo entre Picanya y la Pista Silla para que soporte nuevas avenidas
- Movida noche de toros en el Port de Sagunt
- El compañero de vuelo del piloto fallecido: 'Si Narciso intentó aterrizar es porque estaba seguro de que podía
- Raúl Vila, jefe de playas de la Malvarrosa: 'La mayoría de los rescates ocurren por no respetar el color de la bandera
- Tres días de música electrónica y 180.000 asistentes despiden el Medusa 2025
- Un motorista muere en Gandia al chocar con un jabalí