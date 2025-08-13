Las lluvias impulsan un 20 % la cosecha de la vid en Terres dels Alforins en 2025

Ha comenzado una nueva temporada de vendimia en Terres dels Alforins. Desde el pasado jueves 7 de agosto se están recogiendo las primeras variedades «blancas», como la «chardonnay» o la «viognier». Y las previsiones apuntan a un incremento superior al 20 % en la cosecha respecto al año anterior. Las lluvias caídas durante la primavera y principios de verano impulsan el cultivo de la vid en 2025 tras dos años de sequía.

Tras varios años de penurias, las precipitaciones han beneficiado notablemente el desarrollo de la vid durante este año.

Todas las voces del sector consultadas por Levante-EMV lanzan previsiones positivas, aunque avisan: todos los datos son estimaciones.«El campo es lo que tiene, puede cambiar en nada. En el peor escenario podría caer una granizada y tumbar todas las buenas perspectivas», explicó José Fita, presidente de la cooperativa la Viña. «En los últimos años nos hemos movido en un contexto marcado por la sequía y este año hemos tenido una lluvia generosa. No recuperaremos el 100 % de los mejores tiempos, pero sí será mayor la cosecha. Hasta el momento todo va de maravilla. En un escenario ideal -que será difícil- se podría aumentar la producción en más de 20 %, pero es algo que no podemos decir. El inicio es muy bueno, la calidad es muy buena», expuso Fita.

Rosendo Biosca, presidente de la asociación de viticultores de Terres dels Alforins, que agrupa a 15 bodegas, también prevé un buen año. Ayer comentó que la calidad del vino será muy buena:«La planta ha acabado muy bien su ciclo natural y eso se notará. Eso sí, no será una cosecha tan espectacular como se podría esperar con las buenas lluvias registradas después de dos años de sequía. Lo que sí se puede esperar es una buena evolución para el año que viene».

«La planta está muy bien, las lluvias de primavera han ayudado mucho. La planta ha podido beber, se crearán muy buenos brotes para el año que viene, la planta ha acabado el ciclo con todas las hojas y en esplendor. Somos optimistas», finalizó Biosca.

Y Sergio Belda, director general de la cooperativa la Viña, refrendó las palabras de sus compañeros de sector:«En la última década podemos estar en una media de 11,5 millones de kilos, que han bajado a 7,5 millones durante los dos últimos años por la afección de la sequía. Este año las plantas se han recuperado mucho, creceremos un mínimo de un 20 %, pero hay que esperar. En un año en el que los astros se alinearan llegaríamos a los 11-12 millones, pero de momento eso no se puede afirmar».

«La evolución positiva es por las lluvias. El año pasado se recogieron 150 litros, este año hemos superado los 400, prácticamente ha llovido más del doble», finalizó.

Hongos

Sin embargo, no todo es positivo. La campaña 2025 se ha visto influenciada por un fuerte ataque del hongo «mildiu», especialmente en variedades como el «Tempranillo». Las condiciones de alta humedad y temperaturas moderadas registradas durante los últimos meses han favorecido la propagación de este hongo. A diferencia del anterior, no se han detectado casos de «mosquito verde» ni de «oído». Con el inicio del envero, las uvas están ya a salvo de nuevas plagas, salvo que agosto resulte especialmente lluvioso, lo cual favorecería la aparición de «botrytis». Por otro lado, las altas temperaturas de agosto auguran una rápida maduración de la uva, lo que podría adelantar el ritmo de vendimia.