Seis empresas optan a ejecutar la obra de reforma y ampliación del CEIP Vicent Gironés

Un total de 6 empresas optan a ejecutar la obra de reforma y ampliación del CEIP Vicent Gironés dentro del Pla Edificant, que ejecuta el Ayuntamiento de Ontinyent con fondos autonómicos. Las 6 empresas su Cleop-Globalklee, Tecmo Instalaciones Obras y Servicios SA, ATG Desarrollos 2011 SLU, Urbamed Proyectos SL, Construcciones Francés SA y Diseño y Objetivos de Construcción SL. La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución de 3 millones de euros, un 42% más de lo previsto inicialmente (2’1 millones de euros). El importe se incrementó en 900.000 euros después de que esta cifra quedara desfasada después de un largo periodo de inactividad, marcado por la pandemia de la covid-19, la guerra de Ucrania y los recientes aumentos de precios.

La actuación incluye la ampliación del pabellón de infantil, una reforma integral del bloque de primaria, la renovación de los baños, el cambio de ventanas y persianas, la instalación de calefacción de gas en infantil y la creación de una doble puerta de acceso para el alumnado más pequeño. El regidor de Territorio, Óscar Borrell, destacaba que “es una buena noticia contar con tantas empresas para ejecutar una actuación que va a suponer una importantísima mejora educativa. Además, al solicitar la revisión económica al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se incorporaron al proyecto una serie de mejoras menores sugeridas por el equipo docente del centro, como modificaciones en recorridos y accesos a las áreas exteriores y cambios en la distribución de los espacios. Un antes y un después para un centro construido en 1977 y en el que ya se invirtieron 500.000 euros en 2018 para retirar el amianto de las cubiertas y renovar la instalación eléctrica”.

Reunión de Ontinyent con la Conselleria de Educación, en una imagen de archivo. / Ajuntament Ontinyent

También dentro del Pla Edificant sigue adelante la obra de construcción del nuevo IES l'Estació, que ejecuta la empresa Cleop-GlobalKlee. El regidor de Territorio, Óscar Borrell, que visitaba las obras junto con los técnicos municipales y de la empresa, explicaba que “a pesar de estar en agosto esta actuación no se detiene y sigue avanzando”. Así, se está llevando a cabo la instalación de caravista en el pabellón para proceder a hacer la cubierta; la instalación de elementos protección solar en todos los edificios mientras se instala la tabiquería del edificio de la ESO; en el edificio FP se están instalando los últimos detalles, ya que el edificio está acabado; y en la cafetería-biblioteca se está llevando a cabo la construcción de nuevas claraboyas que darán más luz al espacio con vistas a la ciudad y al ágora.

Borrell recordaba que “es una actuación histórica, la de mayor importe nunca gestionada por el ayuntamiento, con 17 millones de euros, dentro de un global de actuaciones que va a superar los 50 millones de euros que están sirviendo para transformar todos los centros escolares de la ciudad”. La intervención en el CEIP Vicent Gironés será la novena ejecutada en la ciudad con fondos del Pla Edificant, una vez finalizadas las del CEIP Martínez Valls, CEIP Bonavista, IES Pou Clar, CEIP La Solana, CEIP Lluís Vives, CEIP Carmelo Ripoll y CEE Vall Blanca. Además, está en proyecto una actuación en el Conservatorio de Música Josep Melcior Gomis, y en el IES Jaume I se está elaborando un proyecto constructivo para una inversión de 1 millón de euros, también con fondos de la Generalitat Valenciana.