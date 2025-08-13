Trasladan a dos personas al hospital tras declararse un incendio en una vivienda de Xàtiva

Dos personas han sido trasladadas esta tarde al hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva tras declararse un incendio en una vivienda ubicada en el número 57 de la calle Rinconada del Collar de la Coloma. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias sanitarias (CICU) han confirmado que los primeros avisos se han recibido sobre las 16 horas de la tarde. Así, se han movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Asistencia Médica (Urgente), cuyo equipo médico ha atendido a un joven de 18 años de edad, a una mujer de 47 y a un hombre de 65 por inhalación de humo. Las fuentes consultadas confirman que este último ha sido dado de alta in situ y las otras 2 personas han sido trasladadas al Hospital de Xàtiva.

Desde el Consorci de Bombers han explicado a Levante-EMV que se han movilizado dos dotaciones de los parques de bomberos de Alzira y Xàtiva y el jefe del parque de Alzira: "Se trataba de un incendio en una habitación de una vivienda, donde los bomberos han actuado y se ha dado por extinguido a las 16:29 horas de la tarde".

Incendio en el Canyoles

Por otra parte, el incendio registrado ayer junto al Río Canyoles en Xàtiva fue dado por controlado a las 3 de la madrugada tras actuar en la zona diferentes medios aéreos y dotaciones del parque de bomberos.