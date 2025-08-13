Vallada inicia sus fiestas patronales con la presentación de la Regina

Vallada inicia sus fiestas patronales y la noche del próximo martes vivirá el acto más destacado con la presentación de la Regina de les Festes 2025, Clara Calabuig Ors y su corte de honor. La localidad de la Costera celebra sus fiestas en honor al Santíssim Crist del Mont Calvari, la Verge de Gràcia y Sant Bertomeu, unos festejos que tendrán lugar del 18 al 27 de agosto.

Clara Calabuig será presentada como Regina el próximo martes, en uno de los actos centrales que abren las fiestas. La programación festiva incluye también música, gastronomía y cultura, además de los actos religiosos en honor a los patronos. Este domingo, 17 de agosto, habrá una discomóvil y el lunes, el Pregó iniciará las fiestas, junto con una exposición de documentos de época foral (s.XVI-XVII), concierto de la UPM y "bou embolat". El martes 19 será la presentación de la Regina y su corte de honor, que protagonizarán también el Sopar de Gala del miércoles.

El jueves llegarán los actos taurinos por la noche y el viernes se celebrará uno de los actos más populares, las paellas. El sábado será el Sopar de Majors y el domingo Vallada celebrará los actos en honor a Sant Bertomeu, con procesión, Dansà y la actuación de la orquesta La Tribu.

La Mare de Déu de Gràcia protagonizará los actos festivos de lunes 25 de agosto, con procesión y la "Baixà" del Santíssim Crist del Calvari. El día 26 el Crist acaparará los actos con la procesión de la "Pujà". El 27 de agosto se cerrarán las fiestas con actividades acuáticas infantiles en la piscina municipal y Correfocs.

El concejal de Festes, Vicent Muñoz, afirma que "un año más, los festeros y las festeras han realizado un gran trabajo en la elaboración de esta festividad, que cuenta con actos para todos los públicos". El regidor ha invitado a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de las fiestas patronales de Vallada.