Xàtiva aprueba los últimos contratos logísticos y técnicos para la celebración de la Fira

A un día de que se inaugure la Fira d’Agost de Xàtiva de este 2025, la edición 775 del evento festivo, el ayuntamiento ha aprobado los últimos contratos sobre aspectos logísticos y técnicos para la celebración festiva. El consistorio ha adjudicado esta semana el contrato para la instalación del protector de césped del campo de fútbol de la Murta durante los días de feria. El estadio acoge las principales actuaciones musicales de la Fira, así como la tradicional cena de jubilados, eventos con asistencia masiva de gente que obligan a proteger el césped para evitar su degradación.

Este contrato se ha adjudicado a la empresa Professional Green Solutions SL por 111.992 euros, y la actuación contempla el suministro en régimen de arrendamiento y por un plazo de hasta 12 días, del protector del césped del campo de fútbol La Murta. El documento especifica que la empresa suministrará e instalará 1.200 metros cuadrados de pavimento para proteger el césped, para permitir accesos a vehículos, a base de paneles, flexibles y fabricados en material termoplástico. También se instalarán 4.000 metros cuadrados de pavimento para la protección del césped para permitir el tránsito de personas, fabricados en polietileno de alta densidad con estabilizar, así como 600 metros cuadrados de film de protección ignífugo colocado sobre la superficie de césped y bajo el correspondiente pavimento de protección, para retener posibles vertidos generados en superficie, detallaba el pliego de condiciones técnicas del contrato.

El Ayuntamiento de Xàtiva también ha adjudicado el contrato para el suministro, montaje, atención y dotación técnica en la Plaça de la Seu, el Jardí de la Pau, la zona de la avenida Juan Francés y tramo de la Albereda principal, así como actos complementarios y la Fira del Bestiar. Este contrato se ha dividido en cuatro lotes, el primero de ellos, el de la Plaça de la Seu, ha sido adjudicado a la empresa Audio-net Alquiler Profesional SL por 29.277 euros, mientras que la empresa Live Events 1993 SL se ha adjudicado los otros tres lotes: el de la dotación técnica en el espacio del Jardí de la Pau, para el Festival Al Ras, ha sido contratado por 16.500 euros; el de la zona de la avenida Juan Francés y la Albereda, por 12.000 euros; y la dotación técnica para actos complementarios y la Fira del Bestiar se lo lleva Live Events por 16.000 euros.

El contrato para el suministro y la instalación de carpas y estands para los comerciantes que acudan a la Fira de este 2025 se ha adjudicado a la empresa Firex Stands SL por 70.657 euros. La adjudicataria instalará en los diversos espacios y ubicaciones en los que se extiende el recinto ferial, los estands, carpas y jaimas para los puestos de venta de la feria. Por su parte, el suministro de sillas y mesas para los actos previstos en la Fira ha sido adjudicado a la mercantil Ruano Organización SL por 20.787 euros. Esta empresa dotará del mobiliario necesario para garantizar la comodidad de los asistentes a los distintos eventos de la programación de la Fira de este 2025 y del próximo año 2026. También ha sido adjudicado para dos años, para las ediciones de 2025 y 2026, el contrato de servicios de electricidad, que asume la empresa Costera Electricidad SL por 187.550 euros. La firma setabense se encargará de dotar de energía eléctrica los diferentes espacios donde se desarrolla la actividad comercial y las actuaciones previstas en la programación. Así, los espacios incluidos son el Real de la Fira y el espacio desde la Plaça de la Bassa hasta la avenida Juan Francés, el patio del colegio Martínez Bellver, donde tienen lugar algunas actuaciones infantiles, la Plaça de la Seu, la Glorieta José Espejo, el aparcamiento junto al pabellón de voleibol y los actos de la Fira del Bestiar y la Festa de les Paelles, el Jardí de la Pau, el campo de fútbol La Murta, el Jardí del Bes, el Jardí del Palasiet, el aparcamiento de caravanas de los feriantes y otro espacio físico donde se desarrollen actividades de la Fira d’Agost, remarca el contrato.

La firma Estudio 27 CGM SLU se ha adjudicado por 14.217 euros la elaboración del portal web de contenidos de la Fira d’Agost para las ediciones de este año y de 2026; mientras que Solventa Soluciones gestionará por 18.137 euros el contrato de servicios del personal de información, acomodación y atención de la oficina de información de la Fira d’Agost de Xàtiva de este año y del próximo.