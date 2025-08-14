El atleta José Barberá, del Ajos Xàtiva, logra un destacado sexto puesto en el duro Allgäu Trail de Alemania

El Club Atletisme Ajos Xàtiva estuvo presente el pasado domingo en la Allgäu Panorama Marathon Trail de Alemania, una de las pruebas de referencia del calendario “running" centroeuropeo en verano. El corredor setabense José Barberá representó al club verde y azul en la prueba, en la que logró un destacado sexto puesto en su categoría.

Barberá durante la prueba en Alemania. / Club Ajos Xàtiva

La carrera, con salida en Sonthofen, en la zona de Baviera, reunió a 3.300 participantes de 54 nacionalidades para competir en varias modalidades. Barberá lo hizo en la distancia Marathon Trail, (42’2 kms+1500), que finalizó en un tiempo de 4:37:41 que le valió un 6º puesto de la categoría M50. Barberá completa así con buenas sensaciones la que ha sido su 7ª competición internacional, y sigue su puesta a punto para intentar el asalto al reto de completar la distancia de 100 millas (161 kms) en menos de 24 horas durante el segundo semestre del año.