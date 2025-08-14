El atleta José Barberá, del Ajos Xàtiva, logra un destacado sexto puesto en el duro Allgäu Trail de Alemania

El deportista setabense consigue un buen papel quedando entre los diez primeros de su categoría en la multitudinaria prueba que reunió a 3.300 participantes de 54 países

El atleta setabense José Barberá cruzando la meta en el Allgäu Trail de Alemania.

El atleta setabense José Barberá cruzando la meta en el Allgäu Trail de Alemania. / Club Ajos Xàtiva

Lluis Cebriá

Xàtiva

El Club Atletisme Ajos Xàtiva estuvo presente el pasado domingo en la Allgäu Panorama Marathon Trail de Alemania, una de las pruebas de referencia del calendario “running" centroeuropeo en verano. El corredor setabense José Barberá representó al club verde y azul en la prueba, en la que logró un destacado sexto puesto en su categoría.

Barberá durante la prueba en Alemania.

Barberá durante la prueba en Alemania. / Club Ajos Xàtiva

La carrera, con salida en Sonthofen, en la zona de Baviera, reunió a 3.300 participantes de 54 nacionalidades para competir en varias modalidades. Barberá lo hizo en la distancia Marathon Trail, (42’2 kms+1500), que finalizó en un tiempo de 4:37:41 que le valió un 6º puesto de la categoría M50. Barberá completa así con buenas sensaciones la que ha sido su 7ª competición internacional, y sigue su puesta a punto para intentar el asalto al reto de completar la distancia de 100 millas (161 kms) en menos de 24 horas durante el segundo semestre del año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
  2. El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
  3. Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
  4. València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
  5. La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
  6. El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
  7. Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
  8. Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València

"Si vuelvo a ver a las mismas ladronas en la Fira de Xàtiva alertaré a todo el mundo"

"Si vuelvo a ver a las mismas ladronas en la Fira de Xàtiva alertaré a todo el mundo"

El atleta José Barberá, del Ajos Xàtiva, logra un destacado sexto puesto en el duro Allgäu Trail de Alemania

El atleta José Barberá, del Ajos Xàtiva, logra un destacado sexto puesto en el duro Allgäu Trail de Alemania

Bicorp tanca l’aparcament del Benefetal i restringix el pas per les pistes forestals pel risc d’incendi

Bicorp tanca l’aparcament del Benefetal i restringix el pas per les pistes forestals pel risc d’incendi

Benigànim vivirá una capitanía histórica con más de 1.400 músicos en las Fiestas de Moros y Cristianos

Benigànim vivirá una capitanía histórica con más de 1.400 músicos en las Fiestas de Moros y Cristianos

Compromís de l'Alcúdia de Crespins reclama la implementación de un canal de denuncias municipal

Compromís de l'Alcúdia de Crespins reclama la implementación de un canal de denuncias municipal

Bicorp cierra el aparcamiento del Benefetal y restringe el paso por las pistas forestales por el riesgo de incendio

Bicorp cierra el aparcamiento del Benefetal y restringe el paso por las pistas forestales por el riesgo de incendio

Compromís denuncia la falta de transparencia y democracia en el proyecto de la planta de residuos de Canals

Compromís denuncia la falta de transparencia y democracia en el proyecto de la planta de residuos de Canals

Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost

Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost
Tracking Pixel Contents