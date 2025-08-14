Benigànim vivirá una capitanía histórica con más de 1.400 músicos en las Fiestas de Moros y Cristianos

Las fiestas de Moros y Cristianos de Benigànim alcanzarán el próximo 23 de agosto una de las citas más memorables de su historia. La capitanía de la comparsa Sultans reunirá a más de 1.400 músicos, "en un acontecimiento sin precedentes en la localidad y en el ámbito festero de la comarca", destacan desde la comparsa.

Representantes de la comparsa Sultans de Benigànim / Pablo

El acto central contará con la interpretación de las obras “Nicolás” y “Blai Capità Sultà”, ambas compuestas por Pablo Bas y dedicadas al embajador y capitán moro, respectivamente. De la totalidad de músicos, 1.000 acompañarán al capitán en un despliegue musical sin igual, bajo la batuta de cuatro directores de banda que coordinarán a los músicos participantes en este evento.

El proyecto, que involucra a más de 25 agrupaciones musicales, ha sido cuidadosamente coordinado tanto por la Sociedad Instructiva Musical (SIM) de Benigànim como por el propio compositor Pablo Bas, asegurando que cada detalle contribuya a una experiencia única. La expectación ha superado todas las previsiones, señalan, y afirman que las entradas para las zonas de asiento se agotaron en el primer día de su puesta a la venta. Además, se han invitado comparsas de toda la comarca, reforzando el carácter excepcional de la jornada.

Se prevé una noche de auténtica magia para todos los asistentes, un hito que quedará grabado en la historia de las Fiestas de Moros y Cristianos de Benigànim, y que promete emocionar a participantes y público por igual.