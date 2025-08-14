Bicorp cierra el aparcamiento del Benefetal y restringe el paso por las pistas forestales por el riesgo de incendio
La localidad de la Canal de Navarrés mantendrá la medida hasta el 18 de agosto ante el nivel de alerta 3 decretado
La Generalitat Valenciana ha decretado el nivel 3 (riesgo extremo) de alerta por riesgo de incendios ante la ola de calor que azota al territorio valenciano, un riesgo que ha motivado la toma de medidas por parte de los ayuntamientos para prevenir el fuego en sus localidades y términos municipales. El Ayuntamiento de Bicorp ha restringido el paso por las pistas forestales para evitar incendios en su término, dominado por un gran espacio natural que alberga importantes elementos patrimoniales.
Así, el ayuntamiento que preside Nuria Mengual ha decretado el cierre del aparcamiento del Benefetal, en el entorno del río Fraile, un espacio que atrae numerosos visitantes, y ha restringido la circulación por las pistas forestales del término municipal. El consistorio pide la colaboración ciudadana para evitar fuegos y mantendrá el decreto, vigente desde este jueves, 14 de agosto, hasta el próximo 18 de agosto.
