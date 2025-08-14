Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost

Es una constante en toda gran ciudad o capital comarcal. Los negocios de corte más tradicional pierden terreno de forma paulatina frente a franquicias y otro tipo de establecimientos, quizás más adaptados a los usos y hábitos del consumidor del siglo XXI.

En Xàtiva acaba de ocurrir de nuevo. El histórico bar el Catòlic -uno de los más antiguos de la ciudad- ha cerrado sus puertas. Al menos, de forma temporal. Lo que sorprende en este caso es que la situación llega en vísperas de la Fira d’Agost, un macroevento que atrae hasta el municipio a miles de visitantes y que se convierte en un salvoconducto económico para este tipo de locales. De hecho, el Catòlic -emplazado cerca de la Seu- contaba desde hace años con una clientela fiel de varios tipos de edades. Y numerosa.

Pedro García Balboa ha gestionado la concesión durante los últimos cinco años. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó los pormenores de lo sucedido. Cuestionado por las razones de su decisión, el gestor del bar no dudó a la hora de apuntar a desavenencias con los dueños:«He cerrado porque he intentado un traspaso y no han querido en ningún momento. La licencia está a mi nombre. Les presenté hasta cuatro propuestas y a todas me dijeron que no. Me daban hasta 12.000 euros y se negaron».

El establecimiento es propiedad de la entidad Círculo de Obreros Católicos, asentada desde hace tiempo en la ciudad. Este diario no pudo hablar ayer con ninguno de sus miembros.

«Hasta última hora lo he intentado, pero no ha podido ser. Ahora, si lo quieren retomar el interesado tendrá que tramitar la licencia desde cero. Me he llevado todo lo que era mío, he vaciado el bar. Ya estoy vendiendo algo para intentar sacar dinero. Ahora todo es mucho más complicado», comentó ayer a este periódico.

«Dos o tres socios...»

García Balboa no dudó a la hora de señalar con quién ha tenido los problemas:«Es un negocio asegurado. Con la mayoría de los socios del Círculo me llevo bien, he quedado bien. Pero hay dos o tres que se creen los amos del mundo y son los que han puesto todas las pegas. Avisé quince días antes y desde el 1 de agosto he ido sacando todo lo que era mío. Yo hace cinco años sí pagué un traspaso a la anterior responsable. Me dijeron que aguantara durante la Fira de Xàtiva, que hiciera agosto, y que en septiembre ya veríamos si se podía negociar. Les dije de hacer un arreglo y en septiembre negociar un traspaso menor, pero no querían. Veía que me quedaba sin nada y he tomado mi decisión».

«El negocio es bueno, está asegurado. Estábamos tres trabajadores entre semana, con refuerzos el fin de semana. Me iba muy bien, creo que les ha matado el orgullo y la prepotencia. Ya tengo clientes y proveedores que me están preguntado si voy a coger otro bar en Xàtiva. Y estoy estudiando diferentes alternativas.

Una de las primeras teles

Que el Catòlic es uno de los bares más antiguos de Xàtiva es ampliamente conocido. Así lo certifica el historiador local -y exdirector de la Casa de la Cultura y el Gran Teatre- Josep Sanchis:«Yo fui a la escuela católica, que estaba al lado, pared con pared. Eran todo socios, pagaban una cuota y sus hijos tenían derecho a ir a esa escuela. Recuerdo como mi padre y sus amigos jugaban a las cartas y el dominó. Y recuerdo la intensa humareda que se formaba por el humo de la estufa de leña y los fumadores».

«El edificio antiguo se demolió y se hicieron pisos. Ha sido casino y cine. Una de las imágenes que me quedó grababa en la memoria es que fue uno de los primeros locales que tuvo televisión en Xàtiva. Era en blanco y negro. Recuerdo cómo la gente iba a verla».

«Era un edificio de dos plantas, luego se edificó y se hicieron pisos. Se tiró el edificio y se alzó de nuevo. El bar ha funcionado durante muchos años y ha tenido diferentes responsables. Sin embargo, ahora está cerrado», apostilló el experto en la historia setabense.