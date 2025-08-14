Compromís denuncia la falta de transparencia y democracia en el proyecto de la planta de residuos de Canals

Compromís per Canals ha denunciado la "falta de transparencia y democracia" del equipo de gobierno municipal formado por PP y Suma't en la presentación de la candidatura del municipio a alojar una planta de tratamiento de residuos y el vertedero asociado a la planta. Una candidatura que se ha presentado "a espaldas del pueblo y del resto de la corporación municipal que se han enterado por noticias en prensa", critican. Un hecho "muy grave que contradice un principio básico como es el del consenso ciudadano y la participación pública que exige la legislación en la toma de este tipo de decisiones", exponen desde la formación valencianista en un comunicado. Además, afean que ninguna de las dos formaciones que forman el equipo de gobierno se presentó a las elecciones municipales de 2023 indicando en su programa esta intención. "Unas elecciones que podrían haber tenido un resultado diferente si la población hubiera sido informada de esta voluntad".

Compromís considera que la candidatura de Canals a acoger la instalación de residuos "es muy desafortunada al coincidir en un momento al que la directiva del COR controlada por el Partido Popular, la Diputació y la Generalitat Valenciana quiere abandonar el modelo del Botànic de plantas y vertederos pequeños y seguros para volver a un modelo de una única megaplanta y un macrovertedero asociado". De mantenerse la candidatura bajo las nuevas condiciones, Canals podría acabar acogiendo unas instalaciones "con grandes perjuicios y riesgos ambientales y sociales", advierten. "La ciudadanía tiene que ser informada y preguntada al respecto de un proyecto que puede alterar la calidad de vida del pueblo, su imagen y que puede implicar determinados peligros que se tienen que poder considerar", exponen.

La formación valencianista manifiesta al equipo de gobierno que "gobernar un pueblo es más que hacerse fotos. Están obligados a informar y consultar a la ciudadanía cuando las decisiones que toman pueden afectar la vida de las personas durante décadas. Las cuestiones importantes de un pueblo no se pueden gestionar a partir de ocurrencias o de no se sabe muy bien qué intereses que no son los de la ciudadanía", concluyen.