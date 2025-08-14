Compromís de l'Alcúdia de Crespins reclama la implementación de un canal de denuncias municipal

El grupo municipal de Compromís de L'Alcúdia de Crespins ha criticado al alcalde de la localidad, Javier Sicluna, por su "evidente falta de compromiso y grave incumplimiento" de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que obliga a todas las administraciones públicas a establecer un canal de denuncias interno. El portavoz valencianista, Pepe Garrigós, ha señalado que "a pesar de que la ley es clara y de obligado cumplimiento para todos los municipios, el Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, bajo la dirección del actual alcalde, sigue sin implementar este sistema fundamental de transparencia y lucha contra la corrupción."

Compromís lamenta que, a pesar de la existencia de un convenio firmado en abril de 2023 con la Agencia Antifraude, una herramienta que facilitaría la implementación de este canal visible en la página web del ayuntamiento "sin grandes costes para la administración local, el alcalde ha optado por no hacerlo efectivo, demostrando una preocupante falta de voluntad política". Garrigós critica que "la pasividad del equipo de gobierno en este asunto es inaceptable", y afirma que "no solo se está incumpliendo una ley estatal, sino que se está privando a los ciudadanos y al personal del ayuntamiento de un mecanismo vital para la protección de quienes alertan sobre irregularidades. Esta inacción genera un grave déficit de transparencia y proyecta una sombra de duda sobre la gestión municipal".

Compromís reitera su petición formal para que el alcalde actúe con la "máxima urgencia y cumpla con la normativa", habilitando de manera inmediata el canal de denuncias. "La transparencia y la rendición de cuentas no son opciones, sino una obligación. Exigimos al alcalde que cumpla con su deber y proteja el interés general de nuestro municipio", concluyó el portavoz.