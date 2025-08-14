Compromís de l'Alcúdia de Crespins reclama la implementación de un canal de denuncias municipal

La formación valencianista critica la "inacción" del alcalde respecto a la ley de Protección de Denunciantes

Pepe Garrigós, portavoz de Compromís de l'Alcúdia de Crespins, en una imagen de archivo.

Pepe Garrigós, portavoz de Compromís de l'Alcúdia de Crespins, en una imagen de archivo. / Perales Iborra

Lluis Cebriá

L'Alcúdia de Crespins

El grupo municipal de Compromís de L'Alcúdia de Crespins ha criticado al alcalde de la localidad, Javier Sicluna, por su "evidente falta de compromiso y grave incumplimiento" de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que obliga a todas las administraciones públicas a establecer un canal de denuncias interno. El portavoz valencianista, Pepe Garrigós, ha señalado que "a pesar de que la ley es clara y de obligado cumplimiento para todos los municipios, el Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, bajo la dirección del actual alcalde, sigue sin implementar este sistema fundamental de transparencia y lucha contra la corrupción."

Compromís lamenta que, a pesar de la existencia de un convenio firmado en abril de 2023 con la Agencia Antifraude, una herramienta que facilitaría la implementación de este canal visible en la página web del ayuntamiento "sin grandes costes para la administración local, el alcalde ha optado por no hacerlo efectivo, demostrando una preocupante falta de voluntad política". Garrigós critica que "la pasividad del equipo de gobierno en este asunto es inaceptable", y afirma que "no solo se está incumpliendo una ley estatal, sino que se está privando a los ciudadanos y al personal del ayuntamiento de un mecanismo vital para la protección de quienes alertan sobre irregularidades. Esta inacción genera un grave déficit de transparencia y proyecta una sombra de duda sobre la gestión municipal".

Compromís reitera su petición formal para que el alcalde actúe con la "máxima urgencia y cumpla con la normativa", habilitando de manera inmediata el canal de denuncias. "La transparencia y la rendición de cuentas no son opciones, sino una obligación. Exigimos al alcalde que cumpla con su deber y proteja el interés general de nuestro municipio", concluyó el portavoz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El conseller de Emergencias vaticina 'una noche difícil' en el incendio forestal en Teresa de Cofrentes
  2. El bacalao vuelve la carretera del Saler por tierra, mar y aire
  3. Muere una niña de seis años tras ser atropellada en el centro de València
  4. València encarga la demolición del edificio 'Casa de la Copa
  5. La diputación reasignará a Carmen Ninet a una plaza 'de acuerdo a su titulación
  6. El calor apretará tanto este puente en Valencia que la Aemet advierte: Será 'una situación muy adversa' con 'impacto en la salud
  7. Lo peor del calor en Valencia aún está por llegar: La Aemet anuncia temperaturas más altas que ayer para el fin de semana
  8. Una familia con 6 niños duerme 4 noches en un parque en plena ola de calor en València

El atleta José Barberá, del Ajos Xàtiva, logra un destacado sexto puesto en el duro Allgäu Trail de Alemania

El atleta José Barberá, del Ajos Xàtiva, logra un destacado sexto puesto en el duro Allgäu Trail de Alemania

Bicorp tanca l’aparcament del Benefetal i restringix el pas per les pistes forestals pel risc d’incendi

Bicorp tanca l’aparcament del Benefetal i restringix el pas per les pistes forestals pel risc d’incendi

Benigànim vivirá una capitanía histórica con más de 1.400 músicos en las Fiestas de Moros y Cristianos

Benigànim vivirá una capitanía histórica con más de 1.400 músicos en las Fiestas de Moros y Cristianos

Compromís de l'Alcúdia de Crespins reclama la implementación de un canal de denuncias municipal

Compromís de l'Alcúdia de Crespins reclama la implementación de un canal de denuncias municipal

Bicorp cierra el aparcamiento del Benefetal y restringe el paso por las pistas forestales por el riesgo de incendio

Bicorp cierra el aparcamiento del Benefetal y restringe el paso por las pistas forestales por el riesgo de incendio

Compromís denuncia la falta de transparencia y democracia en el proyecto de la planta de residuos de Canals

Compromís denuncia la falta de transparencia y democracia en el proyecto de la planta de residuos de Canals

Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost

Cierra sus puertas el histórico bar el Catòlic a las vísperas de la Fira d’Agost

«Ser Reina de la Fira y poder representar a mi ciudad es un auténtico orgullo»

«Ser Reina de la Fira y poder representar a mi ciudad es un auténtico orgullo»
Tracking Pixel Contents