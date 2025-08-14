Consternación en Xàtiva por el fallecimiento de Vicente Amorós, ordenanza de la Casa de la Cultura y fallero

Xàtiva lamenta el fallecimiento de Vicent Amorós Cuartero, conocido como “Santi”, y muy apreciado en la ciudad por sus años como empleado en la Casa de la Cultura de la ciudad y por su implicación en el mundo fallero. Amorós trabajó como funcionario municipal desempeñando sus cargos como ordenanza en la Casa de la Cultura, donde estuvo desde la inauguración de este espacio en la calle Montcada, en 1990, hasta que se jubiló. Un empleo que le reportó cierta popularidad entre la ciudadanía, al ser la Casa de la Cultura un espacio muy visitado.

Vicente Amorós fue también un destacado fallero. Perteneció a la Falla Sant Jaume de Xàtiva y fue no de los fundadores de la comisión Corts Valencianes. Desde esta falla de Xàtiva han expresado su pesar por el fallecimiento de Amorós y afirman que “hoy nuestra comisión y el mundo fallero está de duelo”. Reconocen la implicación fallera del fallecido, padre y abuelo de falleros, y destacan que “su compromiso con la comisión dejó una huella que nunca olvidaremos. Su legado continuará vivo a través de su familia, especialmente de su hija Silvi y sus nietos Hugo y Alma. Un abrazo muy fuerte a toda la familia”, manifiestan en una publicación a través de sus redes sociales.

Josep Sanchis, exdirector de la Casa de Cultura, también ha tenido palabras de reconocimiento para Vicent Amorós, compañero de trabajo y amigo. “Santi nos ha dejado físicamente, pero nunca desaparecerá el recuerdo de su persona. Han sido muchas las vicisitudes, las circunstancias, los retos y las dificultades afrontadas desde el puesto de trabajo y también de amistad, como para olvidar nada de aquello que hemos compartido”, manifiesta Sanchis también a través de sus perfiles sociales, donde comparte un vídeo de 1997 en el que aparece el fallecido en una exposición en la Casa de la Cultura.

Vicente Amorós estaba casado con Silvi y tenía dos hijos, Silvi y Rubén. Era hermano de Juano, exfutbolista del Olímpic y del Levante UD, entre otros equipos. El funeral se celebra este jueves, 14 de agosto, a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Xàtiva.